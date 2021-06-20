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Единый день голосования

"Единая Россия" выдвинула Ховалыга кандидатом на пост главы Тувы

Его кандидатуру поддержали 79 делегатов из 85 участников партийной конференции

ТАСС, 20 июня. Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг выдвинут кандидатом от регионального отделения партии "Единая Россия" для участия в выборах главы региона 19 сентября. Об этом сообщил в рамках партийной конференции в воскресенье председатель Верховного хурала республики, секретарь тувинского регионального отделения "Единой России" Кан-оол Даваа.

"На конференции регионального отделения партии "Единая Россия" от 20 июня по результатам тайного голосования принято решение выдвинуть кандидатом на должность главы председателя правительства Республики Тыва Владислава Ховалыга", - сказал Кан-оол.

По словам председателя счетной палаты реготделения партии Алика Монгуша, в ходе тайного голосования кандидатуру врио поддержали 79 делегатов из 85 участников конференции.

Президент России Владимир Путин 7 апреля принял отставку главы Тувы Шолбана Кара-оола по собственному желанию и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона Ховалыга, с ноября 2018 года занимавшего пост генерального директора АО "Тываэнергосбыт". Досрочные выборы главы региона назначены на 19 сентября 2021 года.

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