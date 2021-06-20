"Единая Россия" выдвинула Ховалыга кандидатом на пост главы Тувы

ТАСС, 20 июня. Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг выдвинут кандидатом от регионального отделения партии "Единая Россия" для участия в выборах главы региона 19 сентября. Об этом сообщил в рамках партийной конференции в воскресенье председатель Верховного хурала республики, секретарь тувинского регионального отделения "Единой России" Кан-оол Даваа.

"На конференции регионального отделения партии "Единая Россия" от 20 июня по результатам тайного голосования принято решение выдвинуть кандидатом на должность главы председателя правительства Республики Тыва Владислава Ховалыга", - сказал Кан-оол.

По словам председателя счетной палаты реготделения партии Алика Монгуша, в ходе тайного голосования кандидатуру врио поддержали 79 делегатов из 85 участников конференции.

Президент России Владимир Путин 7 апреля принял отставку главы Тувы Шолбана Кара-оола по собственному желанию и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона Ховалыга, с ноября 2018 года занимавшего пост генерального директора АО "Тываэнергосбыт". Досрочные выборы главы региона назначены на 19 сентября 2021 года.