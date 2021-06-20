Замглавы Пензы Шаляпин выдвинули кандидатом на выборах губернатора региона от КПРФ

ПЕНЗА, 20 июня. /ТАСС/. Заместитель главы города Пензы Олег Шаляпин выдвинут кандидатом на выборах губернатора Пензенской области от КПРФ. Соответствующее решение было принято в воскресенье на областной партконференции, сообщил ТАСС первый секретарь пензенского обкома партии Георгий Камнев.

"Кандидатом для участия в выборах губернатора Пензенской области выдвинут Шаляпин Олег Васильевич", - отметил собеседник агентства.

Шаляпин родился в 1983 году в Пензенской области. В 2005 году окончил Пензенский государственный педагогический университет им. В. Г. Белинского по специальности "Юриспруденция". Избирался депутатом пензенской гордумы шестого созыва, в сентябре 2019 года был избран депутатом гордумы седьмого созыва, является заместителем главы города Пензы. В сентябре 2020 года он в качестве кандидата принимал участие в выборах главы региона, по итогам которых занял второе место из пяти, получив 8,45% голосов избирателей.

Шаляпин стал четвертым кандидатом на выборах губернатора Пензенской области. Ранее были выдвинуты врио главы региона Олег Мельниченко ("Единая Россия"), депутат гордумы Пензы Петр Чугай (Партия пенсионеров), депутат заксобрания Пензенской области Александр Васильев (ЛДПР).

Выборы губернатора Пензенской области пройдут 19 сентября. Бывший глава региона Иван Белозерцев, победивший на выборах в 2020 году, был задержан 21 марта по делу о получении взятки в размере более 31 млн рублей и заключен под стражу. Белозерцев был отстранен от должности губернатора в связи с утратой доверия президента. 26 марта президент России Владимир Путин назначил врио главы региона Олега Мельниченко, который с 2017 года занимал пост сенатора от Пензенской области.