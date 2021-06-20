Четыре кандидата подали документы для выдвижения в губернаторы Белгородской области

ТАСС, 20 июня. Рабочая группа избиркома Белгородской области получила документы для выдвижения на должность губернатора региона от четырех кандидатов. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба избиркома.

"20 июня документы для выдвижения на должность губернатора области представили четыре кандидата: Абельмазов Владимир Викторович, пенсионер, выдвинут региональным отделением "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Белгородской области; Дремов Евгений Александрович, помощник депутата Госдумы РФ, выдвинут региональным отделением ЛДПР; Осетров Юрий Анатольевич, директор ЗАО "Аспектцентр", выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду"; Скачко Кирилл Сергеевич, первый секретарь Белгородского городского комитета КПРФ, выдвинут региональным отделением КПРФ", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, все документы кандидатов представлены без нарушений.

Ранее Белгородская областная дума приняла постановление, согласно которому первые за 30 лет досрочные выборы губернатора региона должны состояться в Единый день голосования 19 сентября 2021 года.

18 ноября 2020 года президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. До назначения он занимал пост вице-губернатора Ставропольского края, еще ранее - вице-губернатора Севастополя.