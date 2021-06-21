Лавров и генсек ОБСЕ обсудят повестку деятельности организации

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в понедельник в Москве переговоры с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельгой Шмид.

Данный визит в Россию станет для Шмид первым в качестве генсека организации. Она будет находиться в столице для участия в девятой Московской конференции по международной безопасности по приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Переговоры будут посвящены широкому кругу вопросов работы ОБСЕ в трех направлениях: военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном. Лавров и Шмид планируют также обсудить актуальные общеевропейские проблемы, текущую деятельность ОБСЕ и планы работы организации во втором полугодии 2021 года.

Урегулирование региональных конфликтов

Ожидается, что на переговорах стороны обсудят деятельность ОБСЕ по содействию в разрешении региональных конфликтов, борьбу с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, вызовы в киберпространстве, а также взаимодействие организации с ОДКБ, СНГ и ШОС.

Особое внимание будет уделено ситуации на Украине, в частности, работе контактной группы, в которой представители РФ и ОБСЕ оказывают содействие Киеву, Донецку и Луганску в выполнении минского комплекса мер. В МИД РФ накануне встречи подчеркнули, что Москва планирует призвать руководство ОБСЕ к воздействию на Киев, который саботирует выполнение минского комплекса мер и уклоняется от диалога с Донецком и Луганском.

Кроме того, на переговорах Россия планирует высказать замечания к докладам организации касательно деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. В дипведомстве указали, что наблюдатели ОБСЕ не торопятся подтверждать данные о жертвах и повреждениях гражданских объектов в Донбассе, несмотря на то, что мандат миссии распространяется на всю территорию Украины. Кроме того, организация уделяет недостаточно внимания ситуации с нарушением прав человека и положению нацменьшинств на Украине, констатировали на Смоленской площади.

Лавров и Шмид также рассмотрят вопросы, касающиеся содействия ОБСЕ в разрешении конфликтов в Приднестровье и Нагорном Карабахе, а также посредничество организации в Женевских дискуссиях по стабильности в Закавказье, ее деятельность на Балканах, в Центральной Азии.

Пространство для сотрудничества

Москва выступает за восстановление доверия на площадке ОБСЕ, повышение ее авторитета и эффективности, а также за отказ от обвинительной риторики внутри организации. Ожидается, что на переговорах будет отмечен существенный потенциал ОБСЕ как площадки для взаимоуважительного диалога и конструктивного взаимодействия 57 государств-участников.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, на переговорах планируется рассмотреть работу исполнительных структур ОБСЕ, включая ее институты - Бюро по демократическим институтам и правам человека, Верховного комиссара по делам национальных меньшинств и Представителя по вопросам свободы СМИ.

Россия видит в приоритетах работы ОБСЕ по гуманитарной проблематике защиту традиционных ценностей, прав нацменьшинств, религиозных и языковых прав, обеспечение свободы СМИ, противодействие христиано- и исламофобии, попыткам переписывания и фальсификации истории, борьбу с проявлениями агрессивного национализма и неонацизма.

Стороны обсудят также взаимодействие государств-участников в рамках Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, преодоление экономических последствий пандемии коронавируса, деятельность специализированных институтов и полевых миссий организации.