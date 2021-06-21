"Единая Россия" определила шесть кандидатов на выборы в Госдуму от Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 21 июня. /ТАСС/. Региональное отделение "Единой России" определило шестерых кандидатов от партии на выборы в Госдуму от Хабаровского края, говорится в сообщении регионального отделения.

"От Хабаровского края за мандат депутата Госдумы будут бороться шесть человек. Четверо из них вошли в региональную группу №1, которую возглавил полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев. Это секретарь Хабаровского реготделения "Единой России" Максим Иванов, депутат Законодательной думы края Геннадий Мальцев, президент краевой Федерации спортивной борьбы Константин Ефимов и член Общественной палаты РФ Андрей Белоглазов", - говорится в сообщении.

В одномандатных округах партию будут представлять еще два кандидата. "Экс-депутат краевой думы Павел Симигин по Комсомольскому округу №70 и действующий депутат Госдумы Борис Гладких - по Хабаровскому округу №69. Оба кандидата на своих округах стали победителями предварительного голосования, которое проводила "Единая Россия" в мае этого года", - отмечается в сообщении.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Партия ЛДПР намерена выдвинуть на участие в этих выборах депутата Госдумы по 70 округу Ивана Пиляева и депутата Хабаровской городской думы Александра Федчишина.