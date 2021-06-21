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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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МИД РФ: итоги выборов в Иране положительно повлияют на переговоры по ядерной сделке

Директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов считает, что сотрудничество Москвы и Тегерана продолжится в положительном и конструктивном ключе

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Россия рассчитывает на то, что итоги выборов президента Ирана положительно повлияют на переговоры Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил в понедельник ТАСС спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Надеемся, [что повлияют] только положительно, а дальше посмотрим по поведению других участников этого соглашения", - сказал Кабулов, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Кабулова, Россия приветствует итоги выборов президента Ирана и уверена, что сотрудничество Москвы и Тегерана продолжится в положительном и конструктивном ключе. 

"Мы оцениваем положительно [итоги выборов президента в Иране] и уверены, что наши отношения будут развиваться по-прежнему конструктивно и поступательно", - сказал Кабулов.

В Вене с апреля ведутся очные переговоры Ирана и международной "пятерки" с целью восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде: снятия санкций США с Ирана, выполнения ядерных обязательств Ираном, возвращения США в сделку. Представители государств - участников СВПД также проводят отдельные консультации с делегацией США без участия Ирана. Все делегации сначала предполагали завершить работу в конце мая, а затем - в первых числах июня.

Тринадцатые в истории современного Ирана выборы президента завершились в субботу ночью. В них приняли участие 28,9 млн человек. Эбрахим Раиси получил 17,9 млн голосов, МВД страны сообщило, что он признан официальным победителем голосования. Президент России Владимир Путин направил Раиси поздравительную телеграмму.

Теги
ИранРоссияСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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