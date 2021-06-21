Более 200 тыс. человек прошли обучение для наблюдения за выборами

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ совместно с профильными некоммерческими организациями обучила более 200 тыс. человек, которые хотят стать наблюдателями на выборах в единый день голосования в сентябре. Об этом на пресс-конференции в понедельник сообщил председатель координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

"Нами вместе с нашими партнерами, прежде всего с ассоциацией "Независимый общественный мониторинг", проведена огромная работа по обучению наблюдателей. Я с гордостью могу сказать, что на данный момент обучено уже более 200 тыс. человек. Это беспрецедентно большая цифра", - сказал Григорьев.

По его словам, в это число входят "не только общественные наблюдатели, но и представители партий". "Нами разработано новое положение об общественном наблюдении. Фактически это два положения. Первое положение - это наблюдение на выборах в Госдуму. Одновременно с ними будут проходить выборы глав регионов, выборы местного уровня, конечно, наши наблюдатели будут наблюдать за всеми выборами, которые происходят", - отметил член ОП.

Он добавил, что общественное наблюдение, как и в прошлые годы, "будет опираться на так называемый золотой стандарт, который предъявляет даже более жесткие требования к процессу голосования, чем закон".

Координационный совет при ОП РФ по общественному контролю за голосованием 8 декабря объявил о запуске программы обучения независимых наблюдателей на выборы в сентябре 2021 года. Согласно российскому законодательству, Общественная палата РФ и общественные палаты субъектов обладают правом направления наблюдателей на избирательные участки.

Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на 19 сентября 2021 года. Указ был опубликован и вступил в силу, с этого момента избирательная кампания официально стартовала. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.