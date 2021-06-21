Климов назвал вмешательством слова верховного комиссара ООН об ограничении прав в России

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Слова верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет в адрес российских властей об ограничении прав граждан на выражение "критических взглядов" и участие в парламентских выборах являются прямым вмешательством в суверенные дела страны и подтверждают озвученные ранее выводы комиссии СФ по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела. Об этом ТАСС заявил в понедельник глава комиссии, член комитета СФ по международным делам Андрей Климов.

"Это прямое вмешательство в наши суверенные дела. Мы предупредили, что это будет происходить. Это подтверждает то, что мы сказали, что самые авторитетные международные организации будут пристегиваться к программе, которую координирует Госдеп США, - по дискредитации российских выборов", - сказал сенатор.

Он отметил, что в ООН есть определенная иерархия, а верховный комиссар по правам человека не играет там ключевую роль. "Но то, что втягиваются в это и ОБСЕ, и отдельные структуры ООН, и некоторые структуры, которые должны бы соблюдать объективность, это, конечно, печально", - добавил Климов.

Глава комиссии СФ предложил всем озабоченным правами человека побеспокоиться о правах американцев, которые сейчас ожидают суда по обвинениям в экстремизме и внутреннем терроризме.

"Там более 400 человек вошли в Конгресс с политическими требованиями, а вышли оттуда обвиняемыми по уголовным делам по тяжким статьям, грозит им там за это до 20 лет тюрьмы. А наше законодательство, о котором они так хлопочут, никого ни в какую тюрьму не отправляет, оно просто на какое-то время приостанавливает возможность людям быть зарегистрированными в качестве кандидатов в Госдуму", - подчеркнул парламентарий.

"Я не знаю ни одного нормального государства в мире, где бы приветствовался проход очевидных экстремистов в органы власти", - добавил Климов.

Бачелет, выступая на 47-й сессии Совета ООН по правам человека, заявила о том, что в России ограничивается право граждан на выражение "критических взглядов" и участие в намеченных на сентябрь парламентских выборах. Она сослалась в том числе на принятое ранее в июне судом в Москве решение о признании Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) экстремистской организацией. Бачелет также отметила, что ранее в России было принято законодательство, запрещающее лицам, вовлеченным в деятельность незаконных экстремистских организаций, участвовать в выборах.