Вассерман решил баллотироваться в Госдуму как самовыдвиженец в Москве

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман решил участвовать в выборах в Госдуму по одному из одномандатных округов Москвы в порядке самовыдвижения.

"На нынешние выборы я иду самовыдвиженцем. Хотя это слово не точное: меня выдвигаете вы, жители округа. Если доверите мне дважды - подписями за мое выдвижение сейчас и голосами на сентябрьских выборах, мы вместе много сделаем", - сказал Вассерман в понедельник в своем обращении в социальных сетях к жителям Восточного административного округа Москвы.

Телеведущий планирует баллотироваться по 205-му одномандатному округу столицы (Измайлово, Преображенское). В этом округе он участвовал в выборах в 2016 году, будучи кандидатом от "Справедливой России", но проиграл кандидату от "Единой России".

Ранее источник в "Справедливой России - За правду" сообщал ТАСС, что Вассерман будет баллотироваться в Госдуму по списку партии. 205-й одномандатный округ - один из шести округов, в которых на выборы в Госдуму не выдвигаются кандидаты от "Единой России".

Выборы в Госдуму пройдут в сентябре 2021 года.