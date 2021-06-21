Захарова: ОБСЕ готовит отчеты по ситуации со СМИ на Украине, опираясь на данные Киева

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Неосведомленность генерального секретаря ОБСЕ Хельги Шмид о закрытии русскоязычных телеканалов на Украине может свидетельствовать о том, что в организации готовят отчеты о ситуации со СМИ в этой стране, опираясь на данные официального Киева. Об этом написала в понедельник в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Оказалось, генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид не в курсе того, что на Украине закрыли три русскоязычных канала. Об этом она заявила на пресс-конференции в Москве. То есть как? В ОБСЕ не читают новости? Предполагая такое развитие событий, мы отправляли материалы через постпредство в Вене. Чтобы уже наверняка дошло", - написала дипломат.

В связи с этим Захарова задалась вопросом о том, как в ОБСЕ мониторят ситуацию на Украине, "пишут доклады, делают заключения о свободе слова". "А так же, как и следят за Крымом. Видимо, "со слов больного", как говорится, - опираясь на данные киевского режима", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.