Слуцкий назвал слова верховного комиссара ООН о России "порцией двойных стандартов"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал очередным примером двойных стандартов слова верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет в адрес российских властей об ограничении прав граждан на выражение "критических взглядов" и участие в парламентских выборах.

"Заявление Бачелет - очередная порция двойных стандартов, которая, к сожалению, выдается на высоком уровне ООН. Ангажированные оценки, считаю, здесь недопустимы", - сказал он корреспонденту ТАСС.

Депутат подчеркнул, что "Россия никому не позволит вмешиваться в свои внутренние дела, будет защищать свой суверенитет и национальные интересы от вмешательства извне". "Это пора уяснить коллективному Западу и его адептам в международных организациях", - резюмировал он.

Бачелет, выступая на 47-й сессии Совета ООН по правам человека, заявила о том, что в России ограничивается право граждан на выражение "критических взглядов" и участие в намеченных на сентябрь парламентских выборах. Она сослалась в том числе на принятое ранее в июне судом в Москве решение о признании Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) экстремистской организацией. Бачелет также отметила, что ранее в России было принято законодательство, запрещающее лицам, вовлеченным в деятельность незаконных экстремистских организаций, участвовать в выборах.