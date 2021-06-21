Комиссия Думы 22 июня обсудит с Памфиловой попытки вмешательства извне в выборы в России

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Члены комиссий Госдумы и Совфеда обсудят во вторник с главой ЦИК Эллой Памфиловой противодействие попыткам извне вмешаться в избирательный процесс в РФ. Об этом сообщил ТАСС в понедельник глава комиссии нижней палаты по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев.

"На встрече с депутатами Государственной думы 7-го созыва президент России Владимир Путин сказал, что наша общая задача - чтобы выборы проходили чисто и честно, прозрачно и открыто, в строгом соответствии с законом. Комиссия Госдумы, которую я возглавляю, фиксирует усиление предпринимаемых извне попыток вмешаться каким-либо образом в избирательный процесс в нашей стране", - заявил Пискарев.

"Завтра я намерен встретиться с председателем Центризбиркома России Эллой Памфиловой и обсудить в том числе и эти вопросы", - добавил глава комиссии. Ранее он заявлял, что во встрече примет участие и комиссия СФ по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела.

По словам Пискарева, в западных СМИ еще до опубликования указа о назначении выборов были запущены кампании по дискредитации российского избирательного законодательства, к этому подключились иностранные НПО. "Параллельно готовится уже опробованная два года назад операция по провоцированию уличных протестов. Для возбуждения протестных настроений активно используются соцсети, в том числе с применением антипрививочной риторики", - перечислил депутат.

Ответом на это могут быть только строгое соблюдение законодательства, открытость и прозрачность всех процедур и "разоблачение в СМИ всех зарубежных попыток повлиять на волеизъявление избирателей", убежден Пискарев.