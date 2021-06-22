Россия обсудит с Госдепом реализацию заявлений о стратегической стабильности

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Российская сторона обсудит с Госдепом реализацию заявлений о стратегической стабильности. Об этом глава российской дипмиссии в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил журналистам в понедельник на мероприятии в посольстве.

"Удалось связаться сегодня с коллегами из Госдепа, в ближайшие дни состоятся конкретные встречи. Встречи пройдут ближайшие дни, чтобы обсудить, что конкретно [мы] можем сделать, чтобы реализовать положения совместного документа о стратегической стабильности", - сказал он.

Антонов отметил, что Россия в вопросе стратегической стабильности настроена на дающий конкретные результаты диалог с США.

"Мы настроены на такой диалог. На диалог не просто ради диалога, а на то, чтобы он дал конкретные результаты <...>, чтобы народы и США, и России, и, конечно же, всего мира жили спокойно и чувствовали себя спокойно", - сказал он.

В среду на пресс-конференции в Женеве по итогам саммита РФ - США президент России Владимир Путин сообщил о договоренности с американской стороной о межведомственных консультациях под эгидой МИД РФ и Госдепартамента США по стратегической стабильности и контролю за вооружениями.

Глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс на брифинге в понедельник сообщил, что делегацию США на переговорах по стратегической стабильности с РФ будет возглавлять высокопоставленный сотрудник Госдепартамента. По словам Прайса, идет подготовка к первой встрече.

Возвращение российской дипсобственности

Антонов также считает необходимым решение вопроса возвращения России дипломатической собственности, захваченной в США.

"Вы помните, она была захвачена, мы были лишены многих зданий, объектов недвижимости. Мы будем настаивать и никогда не смиримся с ситуацией, когда мы лишены возможности использовать те или иные объекты российской государственной собственности. Это наша собственность, и только мы имеем право распоряжаться этой собственностью, решать, что с ней делать", - сказал Антонов журналистам в понедельник на мероприятии в посольстве. Он отнес тему возвращения российской дипсобственности к числу острых проблем.