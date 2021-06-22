Захарова прокомментировала заявления о том, что "у России нет друзей"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Друзья России - это те страны, которые не предают, в этом вопросе необходимо обращаться к истории, а формулировка о количественном показателе здесь ущербна. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", комментируя некоторые аналитические заметки, в которых говорится, что Россия "со всеми поссорилась и у нее нет друзей".

"А что, именно количеством определяются друзья? Постановка вопроса относительно того, сколько у кого друзей, она, в принципе, ущербна не только в отношении международных отношений, она ущербна вообще, если мы говорим о нашей жизни. Количеством друзья не измеряются. Речь идет о том, что, когда мы говорим о друзьях, неважно наших личных, в глобальном понимании, это те люди, которые не предают. Это те страны, которые не предают", - сказала Захарова.

По ее мнению, при прочтении рассуждений относительно друзей в международных отношениях для лучшего понимания необходимо обращаться к истории. "Сегодняшний день - прекрасный для этого повод, - добавила дипломат. - Мы сегодня вспоминаем трагическую дату в нашей истории - 22 июня, 80 лет назад в такой же солнечный день началась Великая Отечественная война".

Поэтому, по словам Захаровой, когда говорят, что у России мало друзей, необходимо каждый раз вспоминать историю.

И тогда, отметила дипломат, очень многое станет понятным: "Что такое друзья, что такое союзники, что такое партнеры и что в первую очередь нужно исходить из собственных национальных интересов".