Лавров: РФ надеется на подключение ЕС к взаимодействию в рамках форума "Азия - Европа"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Форум "Азия - Европа" (АСЕМ) может сыграть большую роль в укреплении многосторонности и преодолении разделительных линий в Евразии, РФ надеется на подключение ЕС к этой работе. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров в видеообращении к участникам диалога высокого уровня АСЕМ.

"Надеемся, что к нашей конструктивной работе подключится ЕС. Естественное сближение государств и международных структур на пространстве АСЕМ призвано способствовать панъевразийской интеграции в обозримом будущем. Хотел бы напомнить, что именно на это направлена инициатива президента [РФ] Владимира Путина по формированию Большого Евразийского партнерства", - сказал министр.

Он указал, что современные общие вызовы и угрозы требуют объединения усилий "на основе принципов международного права, уважения культурной и цивилизационной идентичности народов мира и их права на самостоятельное определение своих моделей развития". "В современных условиях наш форум за счет своего богатого опыта и практического потенциала мог бы сыграть важную роль в сохранении и укреплении подлинной многосторонности, что позволило бы избавиться от разделительных линий на пространстве Большой Евразии от Атлантики до Тихого океана", - отметил Лавров.

Он подчеркнул, что в этой связи приоритетным направлением работы форума могло бы стать практическое сотрудничество между различными форматами взаимодействия по всему континенту на основе концепции "интеграция интеграций". "Работа над этими вопросами успешно ведется такими организациями, как Евразийский экономический союз и Шанхайская организация сотрудничества. Благодаря внушительной нормативно-правовой базе и эффективным механизмам деятельности они руководствуются нацеленной на результат повесткой, которая актуальна для всех участников, а также принципами прагматизма и консенсуса", - заключил глава МИД РФ.

Идеи "Парижской хартии для новой Европы"

Лавров заявил, что принцип неделимой безопасности на евроатлантическом пространстве, заложенный в "Парижской хартии для новой Европы" 1990 года, не утратил своей актуальности по сей день.

"В прошлом году состоялась тридцатая годовщина подписания "Парижской хартии для новой Европы". Хотел бы напомнить, что в этом документе провозглашалось окончание холодной войны и вводился принцип неделимой безопасности на всем евроатлантическом пространстве, - сказал он. - К сожалению, этот принцип так и остался на бумаге, свидетельством чему стало крупномасштабное расширение НАТО на восток. Тем не менее считаем, что разработанные в рамках Хельсинского процесса идеи не утратили своей актуальности. Нет сомнений, что с учетом местной специфики они позволяют решать многие региональные проблемы, будь то на Корейском полуострове или на Ближнем Востоке, в Персидском заливе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом".

Лавров отметил, что тем не менее в настоящее время наблюдается противоположная тенденция - пагубные попытки подорвать ооноцентричный мир и подменить его так называемым "порядком, основанном на правилах". "Ряд государств явно пытается образовывать за пределами всемирных международных организаций различные коалиции "по интересам", претендующие на право выступать и действовать от лица всего мирового сообщества", - указал министр.

"Очевидно, что такой подход никоим образом не способствует решению многочисленных проблем современности от терроризма до ухудшения состояния окружающей среды и растущего неравенства. Всем нам также предстоит пройти долгий путь для преодоления последствий коронавирусной инфекции, что еще больше усложняет ситуацию", - подчеркнул глава МИД РФ.

"Путешествую без COVID-19"

По словам Лаврова, страны Евразийского континента активно подключаются к созданному Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития приложению "Путешествую без COVID-19".