Лавров: РФ надеется на подключение ЕС к взаимодействию в рамках форума "Азия - Европа"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Форум "Азия - Европа" (АСЕМ) может сыграть большую роль в укреплении многосторонности и преодолении разделительных линий в Евразии, РФ надеется на подключение ЕС к этой работе. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров в видеообращении к участникам диалога высокого уровня АСЕМ.
"Надеемся, что к нашей конструктивной работе подключится ЕС. Естественное сближение государств и международных структур на пространстве АСЕМ призвано способствовать панъевразийской интеграции в обозримом будущем. Хотел бы напомнить, что именно на это направлена инициатива президента [РФ] Владимира Путина по формированию Большого Евразийского партнерства", - сказал министр.
Он указал, что современные общие вызовы и угрозы требуют объединения усилий "на основе принципов международного права, уважения культурной и цивилизационной идентичности народов мира и их права на самостоятельное определение своих моделей развития". "В современных условиях наш форум за счет своего богатого опыта и практического потенциала мог бы сыграть важную роль в сохранении и укреплении подлинной многосторонности, что позволило бы избавиться от разделительных линий на пространстве Большой Евразии от Атлантики до Тихого океана", - отметил Лавров.
Он подчеркнул, что в этой связи приоритетным направлением работы форума могло бы стать практическое сотрудничество между различными форматами взаимодействия по всему континенту на основе концепции "интеграция интеграций". "Работа над этими вопросами успешно ведется такими организациями, как Евразийский экономический союз и Шанхайская организация сотрудничества. Благодаря внушительной нормативно-правовой базе и эффективным механизмам деятельности они руководствуются нацеленной на результат повесткой, которая актуальна для всех участников, а также принципами прагматизма и консенсуса", - заключил глава МИД РФ.
Идеи "Парижской хартии для новой Европы"
Лавров заявил, что принцип неделимой безопасности на евроатлантическом пространстве, заложенный в "Парижской хартии для новой Европы" 1990 года, не утратил своей актуальности по сей день.
"В прошлом году состоялась тридцатая годовщина подписания "Парижской хартии для новой Европы". Хотел бы напомнить, что в этом документе провозглашалось окончание холодной войны и вводился принцип неделимой безопасности на всем евроатлантическом пространстве, - сказал он. - К сожалению, этот принцип так и остался на бумаге, свидетельством чему стало крупномасштабное расширение НАТО на восток. Тем не менее считаем, что разработанные в рамках Хельсинского процесса идеи не утратили своей актуальности. Нет сомнений, что с учетом местной специфики они позволяют решать многие региональные проблемы, будь то на Корейском полуострове или на Ближнем Востоке, в Персидском заливе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом".
Лавров отметил, что тем не менее в настоящее время наблюдается противоположная тенденция - пагубные попытки подорвать ооноцентричный мир и подменить его так называемым "порядком, основанном на правилах". "Ряд государств явно пытается образовывать за пределами всемирных международных организаций различные коалиции "по интересам", претендующие на право выступать и действовать от лица всего мирового сообщества", - указал министр.
"Очевидно, что такой подход никоим образом не способствует решению многочисленных проблем современности от терроризма до ухудшения состояния окружающей среды и растущего неравенства. Всем нам также предстоит пройти долгий путь для преодоления последствий коронавирусной инфекции, что еще больше усложняет ситуацию", - подчеркнул глава МИД РФ.
"Путешествую без COVID-19"
По словам Лаврова, страны Евразийского континента активно подключаются к созданному Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития приложению "Путешествую без COVID-19".
"Большое внимание уделяется обмену опытом в области лабораторной диагностики и цифровизации медицины. Для обеспечения безопасности международных поездок создана интернет-платформа "Путешествую без COVID-19". Рад отметить, что страны нашего региона активно подключаются к ней", - сказал он.
Министр указал на то, что принятое региональными координаторами АСЕМ в сентябре 2020 года министерское заявление о борьбе с коронавирусной инфекцией стало примером успешного взаимодействия интеграционных объединений континента. "Россия принимает активное участие в работе по обозначенным в том документе направлениям. Наращиваем производство и экспорт вакцин, лекарств, диагностических тест-систем, оборудования и средств индивидуальной защиты. Ведется работа по налаживанию их производства в ряде стран, включая партнеров по АСЕМ: в Китае, Индии, Казахстане и Республике Корея", - добавил Лавров.
Приложение "Путешествую без COVID-19" создано Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития, чтобы позволить людям, не заразившимся коронавирусом, перемещаться между государствами ЕАЭС в период пандемии. С помощью платформы можно выбрать клинику для тестирования на коронавирус, получить результат анализа и, если он отрицательный, отправляться в поездку. Результат теста, который нужно предъявлять на границе, также хранится и отображается в приложении. Данное приложение можно скачать в магазинах App Store или Google Play.
Восстановление после пандемии
Лавров считает, что социально-экономическое восстановление после пандемии коронавирусной инфекции должно стать абсолютным приоритетом в решениях запланированного на ноябрь текущего года саммита АСЕМ.
"Социально-экономическое восстановление после пандемии - абсолютный приоритет. Нет сомнений, что именно на это должны быть направлены все решения саммита АСЕМ, который должен состояться в Пномпене в ноябре этого года", - сказал он.
"Выражаем заинтересованность в углублении сотрудничества по таможенной тематике, формировании трансконтинентальных цепочек поставок с использованием железнодорожного транспорта, расширении электронной торговли, модернизации периферийных районов и развитии женского предпринимательства. Видим потенциал для углубления сотрудничества с прицелом на осуществление совместных проектов в сфере городского развития, информационных и коммуникационных технологий, профессионального образования и подготовки", - продолжил министр.
Лавров указал на необходимость восстанавливать туристическую отрасль, поскольку этот сектор сильно пострадал от вызванного коронавирусной инфекцией кризиса. Министр добавил, что Россия ведет эту работу в сотрудничестве с азиатскими партнерами, в том числе в рамках Восточноазиатского саммита. "Хотел бы подчеркнуть важность сохранения и укрепления центральной роли АСЕАН в усилиях по содействию многостороннему сотрудничеству в Азиатско-Тихоокеанском регионе, не предпринимая попыток внесения в региональную архитектуру концепций, которые бы способствовали усилению противоречий", - добавил он.
Как указал министр, на повестке дня также находится вопрос о развитии виртуальных каналов связи и межличностных контактов. "В этой связи хотел бы упомянуть запуск в 2019 году в рамках АСЕМ российской инициативы STIpot - интернет-платформы поддержки академической мобильности. Она стала эффективным средством налаживания прямых контактов между научно-образовательными кругами стран АСЕМ", - отметил глава МИД.
По словам Лаврова, многообещающе выглядит сотрудничество между волонтерскими движениями, которые проявили себя исключительно с положительной стороны в ходе борьбы с пандемией. "В России насчитывается несколько сотен тысяч волонтеров, а счет тех, кому они помогли, идет на миллионы", - заключил он.
Форум "Азия - Европа" был учрежден на встрече глав государств и правительств в Бангкоке в марте 1996 года. В настоящее время в его состав входят 53 участника, в том числе 31 представитель от европейской группы и 22 от азиатской. Форум представляет собой неформальный межрегиональный диалоговый процесс, в рамках которого осуществляется взаимодействие стран-участниц в области политики и безопасности, финансово-экономической и социально-культурной сферах.