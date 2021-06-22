Матвиенко рассчитывает на сбалансированное обновление Совфеда после сентябрьских выборов

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассчитывает, что по итогам сентябрьских выборов Совфед ждет "сбалансированное обновление".

Отвечая во вторник на вопрос ТАСС на пресс-конференции по итогам парламентской сессии, она напомнила, что по итогам каждой кампании происходит обновление СФ, в этом году полномочия заканчиваются у 51 сенатора. "Полагаю, что это будет такой баланс: останется часть опытных сенаторов, придет часть новых людей. <...> Будет сбалансированное, на мой взгляд, обновление Совета Федерации", - сказала Матвиенко.

При этом она отметила, что не может прогнозировать, сколько из нынешних сенаторов продолжит исполнение своих полномочий. "Это исключительная прерогатива исполнительной и законодательной власти субъектов Федерации", - пояснила спикер СФ.

Так, напомнила Матвиенко, чтобы стать сенатором от заксобрания, "надо избраться в региональный парламент, потом получить доверие депутатов региона". "Иногда, казалось бы, человек имеет шансы, а не прошел, не избрали. Тут загадывать сложно. То же с губернаторами, выборы есть выборы", - констатировала председатель верхней палаты.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.