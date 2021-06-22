Захарова: Британия намерена обвинять РФ в несвободе СМИ, собственноручно насаждая цензуру

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Лондон пытается установить контроль в сети под предлогом защиты демократических ценностей и прикрывает свою цензуру, обвиняя Москву в несвободе СМИ. Об этом написала во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя новый британский законопроект "О безопасности в интернете".

По ее словам, это является попыткой властей Великобритании "вернуть себе давно утерянную монополию на формирование смыслов в головах своих подданных". "Британская власть защищает прежде всего саму себя. <...> Они будут прикрываться словами о "демократической важности" и защите от "вредоносного контента", будут как угодно увертываться от простого, но понятного слова "цензура", будут влезать во все области права, чтобы сохранить за собой ускользающую нить контроля мнений (кому, как не старой доброй Англии мечтать об этом), но обвинять в несвободе слова будут все равно Россию и российские СМИ", - отметила дипломат.

Она подчеркнула, что Великобритания годами обвиняет Россию в "наступлении на свободу слова в интернете", используя при этом разветвленную инфраструктуру финансируемых информационно-политических ячеек. Одновременно с этим Лондон "сам стремился взять интернет под свой контроль", отражением чего и стал законопроект "О безопасности в интернете".

В частности, документ предусматривает наделение британского регулятора вещания Ofcom правом штрафовать IT-компании, "не справляющиеся с устранением вредоносного контента"; инициировать уголовное преследование руководства корпораций, не обеспечивающих зачистку запрещенных онлайн-материалов; блокировать интернет-ресурсы в случае, если он сочтет размещенную на них информацию "опасной".

Захарова указала, что британское правительство планирует вторгаться в сферу корпуса корпоративного права, поскольку "крупные социальные сети обязаны будут прописывать в соглашениях с пользователями условия и меры противодействия "угрозам". "Данный законопроект, по словам министра Оливера Даудена [возглавляющего Министерство цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании] позволит создать "инструменты для защиты фундаментальных свобод". Это вот реально смешно получилось", - добавила она.

"Апологеты нового билля в заслугу ему ставят защиту контента, относящегося к категории "демократической важности". При этом как будет определяться эта "демократическая важность", не сказано. Но мы-то знаем, что этот остров Ofcom обитаем - как решат, так и будет", - заключила официальный представитель МИД РФ.