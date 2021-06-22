Россия поддерживает работу Совета Европы по сохранению памяти о Второй мировой

ПАРИЖ, 22 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Нападение нацистской Германии на СССР, 80-летие которого отмечается 22 июня, является страшной трагедией, и Совет Европы (СЕ) сохраняет память об этой войне, несмотря на "историческую амнезию" отдельных стран-участниц. Как заявил ТАСС постоянный представитель РФ при СЕ посол Иван Солтановский, одной из главных задач России в этой организации является борьба с ревизионизмом и создание объединительной повестки.

"22 июня - день вероломного нападения нацистской Германии на СССР - одна из самых трагических дат в истории страны, записанная кровью нашего народа в мировой календарь", - сказал он. Российский постпред отметил, что Совет Европы, созданный в 1949 году на руинах Второй мировой войны с целью не допустить повторения подобного конфликта, "помнит историю своего создания". Он напомнил, что организация регулярно проводит мероприятия, приуроченные к годовщине окончания войны и в день памяти жертв Холокоста.

Российский постпред приветствовал прозвучавшее 19 июня заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая заявила об ответственности Германии за сохранение памяти об этой трагедии. "Совместными усилиями мы должны сделать все возможное, чтобы подобный сценарий никогда не повторился в мировой истории. Реабилитировать нацистов и коллаборационистов недопустимо. Помнить историю Второй мировой войны действительно важно во имя мира на Земле, во имя спокойного и счастливого будущего новых поколений наших граждан", - подчеркнул он.

Борьба с переписыванием истории

"Как бы ни был высок градус разговора, в любом случае он лучше, чем конфликт. Поэтому один из основных приоритетов работы нашей страны в Совете Европы - это продвижение объединительной повестки дня", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что еще одним приоритетом является борьба с историческим ревизионизмом, поэтому Россия стала одним из 17 учредителей "Обсерватории по преподаванию истории в Европе" при Совете Европы, задача которой - сопоставлять и анализировать учебные программы стран - членов организации по предмету "история", чтобы выявлять нестыковки и "белые пятна".

Солтановский назвал "симптоматичным" отсутствие Украины, Литвы, Латвии и Эстонии в числе учредителей данной программы. "Отдельные страны - члены СЕ стали страдать исторической амнезией и без зазрения совести переписывать историю на собственный лад, иногда даже не задумываясь над логикой событий, не говоря уже о моральной стороне вопроса. Что останется в головах сегодняшних школьников, и чем будут жить будущие поколения населения этих стран - вот в чем вопрос и в чем боль Совета Европы", - сказал он.

Постоянный представитель России при СЕ выразил сожаление в связи с тем, что правительства Украины и прибалтийских государств заигрывают с националистическими движениями и допускают реабилитацию преступников и пособников немецких фашистов. "Историки, которые пытаются отстоять историческую правду о новоявленных героях, подвергаются преследованию. Подобные факты должны находиться под пристальным вниманием соответствующих структур Совета Европы", - сказал он.

Надежда на совместную работу

В этом году из-за пандемии многие парламентарии не прибыли на летнюю сессию ПАСЕ (21-24 июня), российская делегация в полном составе участвует в дебатах по видеосвязи. На этом фоне было решено не проводить мероприятия на площадке Совета Европы в связи с этой печальной датой, однако российский постпред выразил надежду, что однажды получится провести совместную акцию с представителями бывших советских республик.

"Мы были бы рады провести совместное мероприятие в память о павших от рук нацистов советских гражданах", - поделился он, напомнив, что в Совете Европы представлены девять бывших советских республик. Собеседник агентства добавил, что постпреды Армении, Азербайджана, Белоруссии и Казахстана регулярно участвуют в совместных памятных мероприятиях, посвященных Дню Победы.