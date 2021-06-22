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Совфед хочет как можно быстрее начать взаимодействие с новым парламентом Армении

Спикер Совфеда отметила, что о полноценном парламентском взаимодействии РФ и Армении еще говорить рано, так как окончательно не сформирован парламент

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Совет Федерации заинтересован том, чтобы как можно скорее начать взаимодействие с новым парламентом Армении. Об этом заявила во вторник спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии.

"Мы заинтересованы в том, чтобы как можно раньше начать парламентское взаимодействие. Я надеюсь, что новое руководство Армении также заинтересовано в продолжении экономического, политического сотрудничества с Российской Федерацией, в том числе межпарламентского взаимодействия", - сказала Матвиенко.

Она добавила, что о полноценном парламентском взаимодействии РФ и Армении еще говорить рано, так как окончательно не сформирован парламент. "Официальные итоги выборов еще не опубликованы, но по первой информации известно, что победили те политические силы, с которыми РФ уже работала последние годы, с которыми налажен рабочий контакт, рабочее взаимодействие, в том числе по нагорнокарабахскому урегулированию", - подчеркнула Матвиенко.

Она отметила, что наблюдатели от Совфеда на выборах в Армении не зафиксировали каких-либо нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление граждан.

В воскресенье в Армении прошли внеочередные выборы в парламент. По данным ЦИК, после обработки бюллетеней со всех участков партия и. о. премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала 53,92%, блок Роберта Кочаряна "Армения" - 21,04%, блок "Честь имею" экс-президента Сержа Саргсяна - 5,23%. Явка на выборах составила 49,4%. Как пояснил в понедельник глава ЦИК Армении Тигран Мукучян, Пашинян набрал на выборах достаточно голосов, чтобы самостоятельно формировать правительство.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаАрменияРоссия
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