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Путин пока не принимал решений о заполнении президентской квоты на назначение сенаторов

Представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что "президент это сделает тогда, когда посчитает целесообразным"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пока не принимал решений о заполнении квоты главы государства на назначение членов Совета Федерации. Об этом сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Никаких решений президент не принимал на этот счет", - сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что "президент это сделает тогда, когда посчитает целесообразным".

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что ряд политических тяжеловесов после сентябрьских выборов могут покинуть Думу и перейти в Совет Федерации по президентской квоте. В частности, среди таких политиков фигурировали лидер ЛДПР Владимир Жириновский и лидер коммунистов Геннадий Зюганов.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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