Лавров отметил важность права народов на самоопределение

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Защита прав народов самостоятельно выбирать вектор собственного развития остается одной из главных проблем в мировой политике. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасой.

"Главная проблема, которая сегодня стоит на повестке дня мирового сообщества, - добиться того, чтобы никто не подвергал сомнениям право стран и народов самостоятельно выбирать путь развития. Мы полностью солидарны с венесуэльскими друзьями, с венесуэльским народом, руководством перед лицом тех трудностей, которые сейчас испытывает ваша страна из-за попыток вмешиваться в ваши внутренние дела, из-за попыток затормозить и сдержать ваше развитие. Уверен, что наши переговоры сегодня помогут и дальше развивать сотрудничество по всем направлениям", - сказал он.

Лавров также предложил обсудить ход выполнения поручений президентов России и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро по итогам состоявшегося в феврале телефонного разговора. "Сегодня у нас есть очень хорошая возможность посмотреть, как нам максимально эффективно выполнять их поручения", - добавил министр.

В свою очередь Арреаса выразил благодарность за оказываемую Россией поддержку Венесуэле в течение тех лет, когда она "подвергалась агрессии и атакам в попытках сменить неконституционным и противозаконным путем власть президента Венесуэлы и ее правительства". "Наши отношения переросли из стратегических в братские. У нас более 200 подписанных договоров, и 50 договоров находится в процессе обсуждения. Мы постоянно наращиваем и развиваем наше сотрудничество и успешно движемся вперед", - отметил Арреаса.