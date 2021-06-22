{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин: Россия оценила участие Меркель и Штайнмайера в памятных мероприятиях 22 июня

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что в России оценили участие канцлера и президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в мероприятиях в память о 22 июня. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Ангела Меркель выразила чувства сопереживания в связи с неисчислимыми бедами и страданиями, которые принесла развязанная нацистским режимом война. С обеих сторон подчеркнута важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет. При этом Владимир Путин сказал, что в России оценили участие Ангелы Меркель и федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера в памятных мероприятиях в Германии", - говорится в сообщении.

Безопасность Европы

Путин и Меркель констатировали, что обеспечение безопасности Европы возможно лишь совместными усилиями. 

"Акцентировано, что и сейчас обеспечение безопасности нашего общего континента возможно лишь совместными усилиями", - говорится в сообщении.

В разговоре, состоявшемся по инициативе германской стороны по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны, констатировано, что для судеб послевоенной Европы ключевое значение имело преодоление взаимной вражды и примирение российского и германского народов.

 

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичГерманияРоссияШтайнмайер, Франк-Вальтер
Встреча Путина и Байдена в Женеве
Путин проинформировал Меркель об итогах саммита РФ - США в Женеве
Президент России и канцлер Германии также условились о дальнейших личных контактах, сообщает Кремль
Читать полностью