Чижов назвал попытки в ЕС переписать историю Второй мировой целенаправленной кампанией

БРЮССЕЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Попытки пересмотреть историю Второй мировой войны продолжаются десятилетия, постепенно разрастаясь и превращаясь в ЕС в целенаправленную кампанию. Об этом заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов, выступая на онлайн-семинаре в Брюсселе "80 лет после вторжения нацистской Германии в Советский Союз".

"Мне пришлось наблюдать буквально с момента моего назначения на пост постоянного представителя России при ЕС в 2005 году, как попытки пересмотреть историю Второй мировой войны и поставить под сомнение решающий вклад советского народа в освобождение Европы от коричневой чумы набирали обороты. На моих глазах ревизионистские устремления отдельных - прямо скажем, не самых больших и влиятельных - стран и политиков ЕС последовательно разрастались, оформляясь, по сути, в целенаправленную кампанию", - подчеркнул он.

Чижов также отметил, что большинство европейских стран, где сносят памятники советским воинам-освободителям, сохранились на карте мира благодаря решающему вкладу СССР в победу антигитлеровской коалиции в борьбе с нацизмом.

"Политическими элитами ряда западных и восточноевропейских стран развязана кампания по "борьбе" с памятниками и мемориалами, воздвигнутыми в память о воинах-красноармейцах, погибших в боях за освобождение этих стран от нацистов. Показательно, что большинство из тех стран, где все это сегодня происходит, сохранились на политической карте Европы только благодаря победе антигитлеровской коалиции над нацистской Германией, в которую решающий вклад внес именно Советский Союз", - заявил он.