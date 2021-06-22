Рябков заявил, что Россия считает одной из приоритетных задач мораторий РСМД

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Россия считает своим приоритетом вопрос контроля над ракетами средней и меньшей дальности (РСМД) и предлагает ввести мораторий на их развертывание. Об этом заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на международной видеоконференции Фонда Карнеги по ядерной политике.

"Убеждены, что первоочередного внимания требует вопрос о ракетах средней и меньшей дальности наземного базирования, будь то ядерные или нет. Россия выступила с инициативой, направленной на обеспечение предсказуемости и сдерживания в этой области, в том числе посредством взаимной проверки и мер по укреплению доверия", - сказал он.

По словам Рябкова, важнейшей опорой инициативы России является взаимный мораторий на развертывание ракет наземного базирования. "Более того, в качестве жеста доброй воли мы включим в наш мораторий отказ от ракет 9М729, которые имеют дальность действия ниже предела Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДСРМД). Мы категорически отвергаем утверждения НАТО о том, что эта ракета подпадает под действие договора", - указал замминистра.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что Россия не имела и не имеет ракет наземного базирования средней и меньшей дальности. "Заявление об обратном означает создание заведомо ложной картины и сокрытие действий тех, кто несет фактическую ответственность за текущую ситуацию", - добавил Рябков.

"Позвольте мне еще раз заявить: мы предложили разработать режим проверки и укрепления доверия для взаимного моратория на развертывание ракет РСМД наземного базирования. Мы по-прежнему будем готовы обсуждать неотложные меры в сфере сдерживания ракет на основе взаимного уважения. Надеемся, что наши потенциальные партнеры выберут мудрую и ответственную модель поведения", - заключил высокопоставленный дипломат.