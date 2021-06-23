Дегтярев включил зампреда правительства Хабаровского края в тройку кандидатов в сенаторы

ХАБАРОВСК, 23 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства Хабаровского края Андрей Базилевский, замглавы Хабаровской краевой ветеранской организации подводников Георгий Перов и главный врач конкультативно-диагностического центра Наталья Болоняева вошли в так называемую сенаторскую тройку врио губернатора региона Михаила Дегтярева.

"Кандидатами в сенаторы Российской Федерации от исполнительной власти Хабаровского края мной будут номинированы три человека <...> Андрей Александрович Базилевский, заместитель председателя правительства Хабаровского края, кандидат педагогических наук, почетный работник общего образования России", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

Также в тройку включен заместитель председателя Хабаровской краевой ветеранской организации подводников капитан первого ранга Георгий Перов. Он кандидат экономических наук, доцент, кавалер двух орденов Красной Звезды, обладатель медали "За отвагу". Перов проходил службу на атомной подводной лодке К-19. Еще один кандидат в сенаторы - главный врач консультативно-диагностического центра "Вивея" кандидат медицинских наук Наталья Болоняева. Она доцент, заслуженный врач России, почетный гражданин Хабаровска.

Президент РФ Владимир Путин 20 июля 2020 года подписал указ об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который руководил регионом с сентября 2018 года, в связи с утратой доверия. Врио главы региона был назначен Дегтярев, возглавлявший до этого комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Досрочные выборы губернатора региона пройдут 19 сентября, в единый день голосования.

Со своими кандидатами в губернаторы Хабаровского края определились КПРФ, партия "Зеленые", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, "Справедливая Россия - За правду" и ЛДПР. Коммунисты выдвинули кандидатом первого секретаря Хабаровского краевого комитета КПРФ Петра Перевезенцева, "Зеленые" - предпринимателя Микаеля Багдасаряна, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость - председателя правления реготделения партии Владимира Парфенова, "Справедливая Россия - За правду" - телеведущую Марину Ким, ЛДПР - врио главы региона Дегтярева.