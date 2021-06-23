Шойгу заявил, что российская поддержка востребована в странах Латинской Америки

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Поддержка России востребована в государствах Латинской Америки, где существует угроза связанного с наркопроизводством терроризма и цветных революций. Об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.

"У нас исторически сложились партнерские отношения с Кубой, Никарагуа, Венесуэлой и другими странами. В течение многих лет они противостоят различным формам давления вплоть до угрозы открытого применения военной силы <…> Российская поддержка в сегодняшних условиях как никогда востребована", - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что все проблемы, о которых было упомянуто применительно к другим регионам, здесь также актуальны. "Это и угроза терроризма, тесно связанного с наркопроизводством, и постоянные попытки инициировать очередную серию цветных революций", - пояснил министр.

По словам Шойгу, руководство этих стран вынуждено уделять пристальное внимание оснащению национальных армий современным вооружением, готовить военнослужащих к ведению боевых действий в сложной обстановке.