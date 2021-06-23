Бортников заявил, что активность ИГ и "Аль-Каиды" по-прежнему высока

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Активность запрещенных в РФ международных террористических группировок "Исламское государство" (ИГ) и "Аль-Каида" по-прежнему высока, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщил, выступая на открытии IX Московской конференции по международной безопасности, директор ФСБ Александр Бортников.

"Существовавшие до начала пандемии коронавируса вызовы глобальной стабильности, такие как международный терроризм и экстремизм, никуда не исчезли. По-прежнему высока активность вооруженных формирований ИГИЛ [прежнее название ИГ], "Аль-Каиды" и связанных с ними группировок на Ближнем Востоке и Африканском континенте", - сказал он.

По его словам, продолжается проникновение боевиков-террористов в Афганистан и страны Юго-Восточной Азии, где в минувшем году не прекращались теракты. "Кроме того, жертвами терроризма и религиозного экстремизма снова стали жители ряда европейских городов", - отметил директор ФСБ.

"Будем откровенны - несмотря на принимаемые меры контртеррористического характера, международной террористической сети удается сохранять свою живучесть и активность", - считает директор ФСБ. Он подчеркнул, что террористическая сеть способна к быстрому рассредоточению и передислокации формирований боевиков в районах боевых действий, по-прежнему обладает достаточной ресурсной поддержкой, фактически не испытывает дефицита в оружии и боеприпасах, применяет высокотехнологичные средства осуществления атак, включая беспилотники. "Это является, в том числе следствием продолжающегося использования некоторыми государствами радикальных исламистских группировок в зонах территориальных конфликтов для достижения собственных целей", - добавил Бортников.