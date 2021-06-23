Совфед призвал парламенты мира сообща искать взвешенные решения наиболее сложных проблем

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду в преддверии Международного дня парламентаризма принял заявление, в котором призвал зарубежные парламенты к совместным действиям по сохранению мира и поиску решений наиболее сложных проблем, стоящих перед мировым сообществом.

"Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации накануне Международного дня парламентаризма, ежегодно отмечаемого 30 июня, <...> обращается к парламентам иностранных государств с призывом к совместным действиям по сохранению мира и взаимопонимания между народами, поиску взвешенных решений наиболее сложных проблем, стоящих перед мировым сообществом", - говорится в заявлении.

Принцип сотрудничества

Сенаторы с сожалением констатируют, что в настоящее время принцип сотрудничества является приоритетом не для всех участников международного общения. "Политически мотивированные нелегитимные меры, принимаемые сегодня некоторыми иностранными государствами для оказания экономического и дипломатического давления на другие государства, проводящие независимую внешнюю и внутреннюю политику, односторонний выход из международных договоров в области контроля над вооружениями и укрепления мер доверия, постоянные попытки силового вмешательства во внутренние дела суверенных государств - все это приводит не к продвижению демократии, а к организации государственных переворотов, вооруженных конфликтов, массовым нарушениям прав человека по этническим, идеологическим и политическим признакам. Тем самым попираются основополагающие принципы и нормы международного права, что ставит под угрозу саму возможность проведения продуктивного межгосударственного диалога, в том числе с участием парламентариев", - убеждены в СФ.

В документе отмечается, что так называемые санкции "коллективного Запада", применяемые против несогласных с его волей, нивелируют усилия мирового сообщества в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. "В таких условиях разного рода запреты и блокады - уже не просто сдерживание развития суверенных государств, а прямая угроза жизни миллионов людей. Сенаторы Российской Федерации считают недопустимым введение нелегитимных санкций в отношении парламентариев, ограничение их деятельности на международном уровне в угоду политической конъюнктуре. Такие решения являются деструктивными, не способствуют развитию добрососедских отношений между народами и нарушают права избирателей", - указано в заявлении.

По мнению российских парламентариев, авторы подобных подходов ставят свои государства вне цивилизованного мира, демократического общества, одной из основ которого является парламентаризм. Члены Совета Федерации убеждены, что для решения актуальных международных проблем необходимо широко использовать потенциал парламентской дипломатии, "поскольку нередко именно парламенты имеют возможность создавать условия для налаживания контактов между государствами даже в тех случаях, когда их отношения находятся в кризисном состоянии". В своем заявлении Совфед отмечает важность координации деятельности законодателей в рамках таких авторитетных международных организаций, как, например, Межпарламентская ассамблея государств - участников СНГ, Парламентская ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ), Азиатская парламентская ассамблея, Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум, Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), Парламентская конференция Балтийского моря, Конференция парламентариев Арктического региона, Межпарламентская ассамблея православия.

"Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации поздравляет коллег с Международным днем парламентаризма и призывает парламенты иностранных государств к расширению сотрудничества в целях совместного обеспечения устойчивого мирового развития на началах взаимного уважения, терпимости и невмешательства во внутренние дела суверенных государств", - говорится в заявлении палаты.