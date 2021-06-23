Патрушев отметил роль конференции в Краснодаре в обмене опытом для борьбы с киберугрозами

КРАСНОДАР, 23 июня. /ТАСС/. Проходящая в Краснодаре международная конференция по информационной безопасности Kuban CSC 2021 поможет обмениваться опытом в борьбе с нарастающими киберугрозами. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в приветствии, которое на мероприятии огласил начальник департамента проблем безопасности в информационной сфере аппарата СБ РФ Сергей Бойко.

В обращении Патрушев напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что в стране важно укреплять действующие и формировать новые международные дискуссионные площадки для продвижения российских подходов и инициатив в области международной информационной безопасности.

"Выражаю уверенность в том, что конференция предоставит прекрасную возможность для обмена опытом противодействия нарастающим вызовам и угрозам в информационной сфере, использованию информационно-коммуникационных технологий в противоправных целях, а также возможность для укрепления сотрудничества в целях предотвращения межгосударственных конфликтов в глобальном информационном пространстве", - отметил секретарь СБ РФ.

Как считает Патрушев, конференция в Краснодаре станет одной из ведущих площадок, способных объединить усилия представителей органов власти, научного и экспертного сообщества, деловых кругов, наладить эффективный диалог для содействия формированию системы обеспечения международной информационной безопасности.

"Повестка дня форума 2021 года наглядно демонстрирует нацеленность его организаторов на предметное обсуждение актуальных проблем обеспечения мира, безопасности и стабильности в русле реализации государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности", - заметил он.

О конференции

Международная конференция по информационной безопасности "Kuban CSC 2021" открылась в Краснодаре в среду и будет проходить до 25 июня. Организатор мероприятия - Ассоциация цифрового развития Краснодарского края.

В ходе конференции пройдет заседание круглого стола совета молодых законодателей при Совете Федерации РФ, а также четвертый турнир по практической информационной безопасности KubanCTF. Центральной темой встречи станет защита интересов государств и бизнеса при помощи цифровых технологий. В конференции примут участие представители посольства ОАЭ, ЮАР, Королевства Бахрейн, Индии, Республики Филиппины, а также МИД Венгрии.