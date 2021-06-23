Мезенцев заявил, что Белоруссия и Россия будут наращивать сотрудничество в ОПК

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Белоруссия и Россия готовы к наращиванию сотрудничества в военно-технической сфере, что может стать сдерживающим фактором для внешнего санкционного давления на участников Союзного государства. Об этом заявил в среду госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, выступая на открытии 10-й Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2021.

"Это [сотрудничество в ВТС] гарантия того, что мы и дальше будем жить в мире, а наши недруги будут вынуждены во многом пересмотреть систему отношений (с Белоруссией и РФ - прим. ТАСС), поменяв давление на движения в сторону равного партнерского диалога с Россией и Белоруссией", - считает госсекретарь.

"Мы говорим об открытости, о призыве наших западных партнеров к диалогу, о недопустимости политического и санкционного давления на Российскую Федерацию и Республику Беларусь", - пояснил он, подчеркнув готовность двух стран "участвовать в разработке союзных программ, посвященных оборонной доктрине".

В среду в Минске начала работу 10-я Международная выставка вооружений и военной техники MILEX-2021. В ней принимают участие более 150 фирм из Белоруссии, России, Китая, Турции и Узбекистана. Наиболее широко на выставке будут продемонстрированы разработки белорусских компаний и организаций оборонно-промышленного комплекса. Российскую Федерацию представляют Рособоронэкспорт, Роскосмос, научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод", концерн "Алмаз-Антей", акционерное общество "Энергия" и ряд других. Предполагается, что выставку, которая продлится до 26 июня, посетят более тридцати зарубежных делегаций из примерно двадцати стран.