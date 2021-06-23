Путин 23 июня проведет встречу с Кадыровым по видеосвязи

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет в режиме видеоконференции встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В течение дня у президента запланировано несколько встреч, в том числе публичной будет его общение в режиме видеоконференции с руководителем Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым", - сказал пресс-секретарь. По его словам, это часть обычного общения Путина с главами регионов, в ходе которого они докладывают о положении дел в своих субъектах Федерации.

"Нельзя исключать, что и об этом пойдет речь", - ответил Песков на вопрос, будут ли обсуждаться предстоящие в сентябре выборы главы Чечни.

При этом представитель Кремля не ответил на вопрос, намерен ли Путин поддержать кандидатуру Кадырова на новый срок полномочий: "Я не могу вам сказать до того, как состоялась эта встреча".

По словам пресс-секретаря президента, в графике Путина сегодня стоит также международный телефонный разговор ближе к вечеру.