Мишустин дал поручения по формированию участков в местах временного пребывания избирателей

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ряду министерств и ведомств, включая МИД, Минобороны и МЧС РФ, обеспечить организацию специальных избирательных участков для проведения выборов депутатов Госдумы на территории военных частей, в отдаленных и труднодоступных местностях и местах временного пребывания граждан. Соответствующее постановление правительства опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.

"Оказывать содействие в образовании <...> избирательных участков на территории воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях, в местах временного пребывания избирателей (больницы, санатории, дома отдыха, вокзалы, аэропорты, места содержания под стражей задержанных и обвиняемых и т. д.), в труднодоступных и отдаленных местностях, на судах, которые будут в день голосования находиться в плавании, на полярных станциях и за пределами территории РФ", - указывается в документе. Также поручается оказывать содействие в доставке протоколов голосования в вышестоящие комиссии и доставке на эти участки избирательной документации.

Министерства и ведомства также должны обеспечить предоставление ЦИК РФ для составления и уточнения списков избирателей.

Указом президента РФ выборы депутатов Госдумы восьмого созыва назначены на 19 сентября. С учетом пандемии коронавируса ЦИК РФ принял решение провести голосование в течение трех дней (17-19 сентября).