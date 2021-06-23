Захарова заявила, что готова бесплатно дать Украине рекомендации по правовой культуре

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что может бесплатно дать Украине рекомендации по правовой культуре.

Комментируя новый проектный грант Госдепартамента на повышение компетенции специалистов в области права на Украине и в Южном Судане, Захарова отметила, что в МИД России с большим интересом изучили этот грант, по которому американские дипломаты готовы выделить два с половиной миллиона долларов США на деятельность по "обеспечению критической основы для привлечения виновных к уголовной ответственности" на Украине.

"Целью гранта является "повышение компетенции юристов, судей, следователей и других специалистов в области международного гуманитарного и международного уголовного права, а также, где это применимо, рост производительности национальных судов в целях расследования и преследования по закону военных преступлений, преступлений против человечности и других серьезных нарушений международного права. "Без гранта бесплатно могу помочь потенциальным претендентам и подсказать, на каких направлениях стоит в первую очередь сосредоточить свои усилия", - написала она в своем Telegram-канале.

"Во-первых, хочется верить, что хотя бы часть из $2,5 млн пойдет на расследование обстоятельств трагических событий в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Если благодаря гранту удастся найти и наказать виновных, то такое развитие событий можно будет только поприветствовать. Кстати, общественные организации, которые занимаются расследованием трагедии и отстаиванием прав ее жертв, могут попытаться получить американское финансирование", - отметила Захарова.

Во-вторых, продолжила дипломат, будет правильно, если грантополучатели в работе над освоением средств обратят внимание на нарушение прав жителей Донбасса со стороны официального Киева: от обстрелов до гуманитарной блокады. "В-третьих, неплохо бы было изучить практику реализации свободы слова на Украине. Это, напомню, по мнению Киева, когда учиться и говорить по-русски нельзя, а открыто выкрикивать призывающие к геноциду лозунги - можно. Когда можно закрывать телевизионные каналы и убивать журналистов, а пускать российских корреспондентов для профессиональной работы нельзя", - указала Захарова.

"В-четвертых, очень хочется надеяться, что грантополучатель сможет повысить компетенцию в области международного права и у самих киевских властей. Особенно в части, касающейся обязательности исполнения резолюций СБ ООН. Если бы Киев исполнил минские договоренности, прошедшие через Совбез ООН, наверное, и грант бы тратить не пришлось", - заключила официальный представитель МИД.