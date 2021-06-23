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Мишустин просит Генпрокуратуру в ходе выборов усилить надзор в сфере борьбы с экстремизмом

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва назначены на 19 сентября

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин рекомендовал Генпрокуратуре в ходе избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы усилить надзор за соблюдением законодательства в сфере противодействия терроризму и экстремизму. Соответствующее постановление правительства опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.

"Рекомендовать Генеральной прокуратуре РФ в период проведения выборов депутатов усилить надзор за соблюдением законодательства РФ о противодействии терроризму, экстремистской деятельности, об информации, информационных технологиях и о защите информации", - говорится в документе.

Президент России Владимир Путин 4 июня подписал закон, вводящий временный запрет избираться на выборные должности для лиц, причастных к организациям, которые признаны судом экстремистскими или террористическими. Согласно документу, претендовать на выборные должности учредители и руководители экстремистских или террористических организаций не смогут в течение пяти лет с момента вынесения судом решения об их запрете или ликвидации, а сотрудники таких организаций и лица, чья причастность к их деятельности установлена судом, в течение трех лет.

Указом президента РФ выборы депутатов Госдумы восьмого созыва назначены на 19 сентября. С учетом пандемии коронавируса ЦИК РФ принял решение провести голосование в течение трех дней (17-19 сентября).

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Единый день голосования
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