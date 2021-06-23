Рябков: переговоры в Вене по ядерной сделке с Ираном могут завершиться за несколько дней

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Участники венских переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе практически вышли на финишную прямую. Об этом заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков на 25-й ежегодной российской конференции инвесторов.

"Могу сказать, что мы практически вышли на финишную прямую, это не преувеличение. Но, как говорится, последний шаг - он трудный самый", - сказал он.

Последний раунд переговоров по восстановлению СВПД в Вене может завершиться за несколько дней после его начала, если стороны урегулируют все текущие противоречия, отметил Рябков. "Я достаточно оптимистичен. Я думаю, что процесс займет не месяцы, а несколько недель. Но если все необходимые решения будут приняты, если все будет сделано до следующего раунда венских переговоров, то процесс может закончиться за несколько дней", - указал замминистра.

По словам замглавы МИД РФ, на данный момент у участников переговорного процесса сложилось понимание того, каким образом должен выглядеть окончательный результат. "Дело только за политическими решениями, которые будут приниматься в столицах соответствующих государств. Мы их к этому и призываем. Конечно, многое будет зависеть от США и Ирана. Есть определенные сферы, где США, с нашей точки зрения, надо было бы продемонстрировать большую гибкость, а иранцам надо было бы быть менее амбициозными по некоторым политическим вопросам, не занимать позерскую позицию", - добавил высокопоставленный дипломат.

Кроме того, Рябков подчеркнул, что после восстановления СВПД "потребуются дополнительные дипломатические усилия". "В общем, если широкими мазками картину попытаться обозначить, восстановление регионального СВПД, то есть снятие большей части санкций США - это еще не конец", - заключил он.

Переговоры по иранской ядерной сделке

В Вене с апреля ведутся очные переговоры Ирана и международной "пятерки" с целью восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде: снятия санкций США с Ирана, выполнения ядерных обязательств Ираном, возвращения США в сделку. Представители государств - участников СВПД также проводят отдельные консультации с делегацией США без участия Ирана. Все делегации сначала предполагали завершить работу в конце мая, а затем - в первых числах июня.

20 июня глава российской делегации на консультациях, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что участники венских переговоров по восстановлению СВПД решили взять перерыв в работе и провести консультации в своих столицах для подготовки к финальному раунду консультаций.