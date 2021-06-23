Матвиенко: сенаторы в весеннюю сессию провели более 100 международных встреч

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Совет Федерации наращивает объем международного сотрудничества, в весеннюю сессию сенаторы провели более 100 встреч с коллегами из зарубежных парламентов и международных организаций. Об этом заявила в среду председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"Мы шаг за шагом наращиваем объем международного сотрудничества. Проведено более 100 встреч с представителями зарубежных парламентов и международных организаций, влиятельными политиками, общественными и религиозными деятелями, послами иностранных государств", - сказала Матвиенко, выступая с заключительным словом на закрытии весенней сессии.

Она особо отметила, что важным событием стала состоявшаяся в Совете Федерации встреча с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, на которой, в частности, обсуждалась подготовка Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу в 2022 году. "Это без всякого преувеличения ключевое международное мероприятие и для Совета Федерации, и для нашей страны. Поэтому в ходе международных контактов я призываю вас активнее продвигать предстоящую конференцию, расширять круг ее возможных участников. Это пожелание касается и главной диалоговой площадки женщин-лидеров - третьего Евразийского женского форума, проведение которого запланировано на осень этого года", - сказала спикер Совфеда.

Она напомнила, что в период весенней сессии сенаторы провели "целый ряд крупных, знаковых мероприятий", включая заседание Совета законодателей РФ, заседание президентского Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, девятый Невский международный экологический конгресс в Санкт-Петербурге.

Кроме того, отметила председатель СФ, сенаторы приняли участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума. "Помимо насыщенной деловой программы в дни форума прошли встречи в рамках марафона общества "Знание", где представители власти, бизнеса, науки смогли напрямую поговорить с юными талантами со всей России. Коллеги, считаю, что за такими форматами будущее. Всем надо учиться общаться без трибун и без галстуков. Это порой сложнее, чем провести рабочее совещание или дать интервью профессиональному журналисту. Но я убеждена, что без навыков такого живого, открытого, свободного общения сегодня просто нельзя представить работу парламентария", - сказала Матвиенко.