Захарова: США, говоря о киберударах, пытаются отыграть договоренности саммита в Женеве

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Вашингтон пытается отыграть назад договоренности саммита РФ - США в Женеве, делая заявления о том, что США оставляют за собой право на ответ без предупреждения в случае кибератаки со стороны России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя соответствующие заявления Белого дома.

"Честно говоря, прозвучавшие в ответ на вопросы журналистов в ходе брифинга 21 июня слова официального представителя Белого дома о том, что Вашингтон не будет предупреждать о своих ударах по целям в России в ответ на кибератаки против США, у нас не вызывает ничего, кроме глубокого недоумения, - сказала Захарова. - Они тем более удивительны в контексте итогов саммита 16 июня, в ходе которого президенты двух стран объявили о намерении провести российско-американские экспертные консультации по вопросам обеспечения международной информационной безопасности. Сделано это... в целях восстановления диалога в данной сфере. А сейчас мы вдруг услышали подобные, как будто вновь оторванные от реальности, высказывания. Просто приходится гадать: неужели Штаты отыгрывают назад договоренности прошлой недели, достигнутые на саком высоком уровне".