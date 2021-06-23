Лавров: ЕАЭС и "Один пояс, один путь" сильно продвинулись в сопряжении планов развития

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Евразийский экономический союз и китайский проект "Один пояс, один путь" сделали значительные шаги по совместному развитию. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров в видеообращении к участникам видеоконференции высокого уровня, посвященной сотрудничеству в рамках инициативы "Один пояс, один путь" в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Наши китайские друзья успешно претворяют в жизнь масштабный проект "Один пояс, один путь", направленный на укрепление инфраструктурной взаимосвязанности и обеспечение устойчивого роста. В свою очередь эффективно реализуются интеграционные процессы в рамках Евразийского экономического союза. С удовлетворением констатирую, что за последнее время мы существенно продвинулись в сопряжении планов развития ЕАЭС и строительства проекта "Один пояс, один путь". В частности, продолжается осуществление Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР", - сказал министр.

По его словам, такое сложение усилий закладывает прочную основу для формирования в Евразии широкого контура взаимодействия в русле концепции "интеграции интеграций". "На решение этой задачи ориентирована инициатива президента России Владимира Путина по созданию Большого евразийского партнерства - "зонтичного" формата, предполагающего объединение потенциалов государств и международных организаций, в первую очередь ЕАЭС, ШОС и АСЕАН. В этой связи исключительно важной является договоренность лидеров России и Китая о параллельном и скоординированном продвижении Большого евразийского партнерства и проекта "Один пояс, один путь", - добавил Лавров.