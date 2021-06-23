Путин обсудил с Алиевым ситуацию в Нагорном Карабахе

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили в телефонном разговоре ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, отдельно затронув тему восстановления экономических связей и коммуникаций на Южном Кавказе. Об этом сообщает в среду пресс-служба Кремля.

"Рассмотрены практические аспекты реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января с. г." - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры уделили в беседе особое внимание активизации работы в трехстороннем формате по восстановлению экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.

Как уточнили в Кремле, во время обсуждения текущих вопросов двусторонней повестки дня Путин и Алиев подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-азербайджанского стратегического партнерства.

Лидеры также условились о продолжении контактов на различных уровнях. Разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны.