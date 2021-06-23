Россия поддерживает усилия временного правительства по обеспечению стабильности в Чаде

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Россия позитивно оценивает усилия временного правительства Чада, направленные на поддержание мира и стабильности в стране, и надеется, что в республике вскоре пройдут демократические выборы. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы позитивно оцениваем тот факт, что переходный военный совет в качестве главных задач определил поддержание мира и стабильности в республике, принятие действенных мер по обеспечению национальной безопасности и территориальной целостности", - сказала она.

Как отметила Захарова, Россия рассчитывает, что сформированные временные органы власти будут способствовать скорейшему переходу Чада к гражданской форме правления путем проведения в установленные сроки свободных, демократических выборов. "Поддерживаем усилия, нацеленные на организацию широкого, общенационального диалога и форума в стране с участием всех политических сил", - добавила дипломат.

По ее словам, Россия заинтересована в развитии двустороннего партнерства с Чадом, а также в обеспечении устойчивого развития Африканского континента в целом.

Отряды повстанческой группировки "Фронт за перемены и согласие в Чаде" вторглись 11 апреля на территорию Чада и начали наступление на столицу страны Нджамену. Навстречу им выдвинулись крупные правительственные силы, операцией лично руководил президент страны Идрисс Деби Итно. 20 апреля было объявлено, что глава государства, находившийся у власти более 30 лет, погиб в бою с отрядами повстанцев.

В стране был создан переходный военный совет из 15 высших офицеров, взявший всю полноту власти. Его возглавил сын умершего президента генерал-лейтенант Махамат Идрисс Деби, который одновременно стал главой государства на переходный период. Было приостановлено действие конституции, распущены парламент и правительство. Военное руководство Чада объявило, что через 18 месяцев проведет в стране демократические выборы в обновленные государственные структуры.