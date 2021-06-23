Второе заседание рабочей группы ООН по информационной проблематике пройдет в декабре

КРАСНОДАР, 23 июня. /ТАСС/. Второе заседание новой рабочей группы ООН открытого состава (РГОС) по вопросам достижений в сфере информатизации и телекоммуникации состоится в декабре, в работу группы будут включены научные круги и бизнес-сообщества, сообщила на сессии конференции KubanCTF-2021 в Краснодаре в среду начальник отдела департамента международной информационной безопасности МИД РФ Ольга Мельникова.

Запуск новой рабочей группы по информационной проблематике в ООН состоялся в июне. По итогам заседания спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских сообщал, что доклад по международной информационной безопасности, принятый на площадке штаб-квартиры ООН, отражает подходы России и является успехом дипломатии.

"Россия стала инициатором создания нового алгоритма переговорного процесса по вопросам международной информационной безопасности - ранее были два переговорных трека - группа правительственных экспертов и рабочая группа открытого состава в рамках ООН. Сейчас эти группы завершили свою работу, в рамках новой РГОС, которая прошла в июне, мандатом предусмотрено, что к переговорному процессу будут подключены неправительственные организации: бизнес сообщества, а также научные круги. Следующая сессия РГОС начнется в декабре этого года", - сказала Мельникова.

Конференция по информационной безопасности проходит с 23 по 25 июня. Организатор - Ассоциация цифрового развития Краснодарского края. Центральная тема - защита интересов государств и бизнеса при помощи цифровых технологий. В мероприятиях примут участие представители ОАЭ, ЮАР, Бахрейна, Индии, Филиппин, Венгрии.