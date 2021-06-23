Участники конференции по международной безопасности обсудили эрозию права и действия НАТО

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Деятельность США и НАТО стала главной темой первого дня Московской конференции по международной безопасности, открытие которой состоялось в среду. Ее участники обсуждали усиление конфронтации с блоком НАТО, вопросы стратегической стабильности, безопасность в АТР, развитие форм и методов ведения военных действий. Была затронута тематика коронавируса.

ТАСС собрал главное из сказанного на заседании

Эрозия международного права и формирование коалиций

Турбулентность геополитических процессов в мире возрастает, продолжается эрозия международного права - такую оценку ситуации дал президент Владимир Путин в видеообращении к участникам конференции. "Не прекращаются попытки использовать силу для продавливания своих интересов, укрепить собственную безопасность за счет безопасности других", - констатировал российский лидер. При этом он подчеркнул, что Россия намерена и дальше содействовать укреплению мира и стабильности на континенте.

В свою очередь глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в мире наблюдается тенденция разделения на "своих" и "чужих", которая выражается в формировании глобальных коалиций. По словам министра, страны Юго-Восточной Азии находятся под давлением с целью принуждения их к созданию подобных НАТО структур. Он отметил, что озвученный странами НАТО на недавнем саммите подход к развитию формального диалога с Россией не способствует снижению напряженности в отношениях между ними. "Саммит НАТО, состоявшийся в Брюсселе 14 июня, стал подтверждением трансформации блока из регионального в глобальный военно-политический союз, главной задачей которого определено сдерживание России и Китая", - заявил Шойгу. По словам министра, ситуация в сфере безопасности в Европе во многом зависит от позиции США. Он подчеркнул, что некоторые европейские страны заинтересованы в эскалации конфликта с Россией. При этом Россия готова к продолжению работы по устранению взаимной озабоченности в отношении ракет средней и меньшей дальности в Европе.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) остается единственным соглашением по поддержанию стратегической стабильности в мире. Он отметил, что после его продления на очередные пять лет ситуация вокруг данного соглашения в целом стабилизировалась. По словам Герасимова, Россия стремится к укреплению существующего режима нераспространения ядерного оружия и недопущению увеличения числа обладающих им стран.

Действия НАТО

Многие участники конференции выразили обеспокоенность действиями НАТО в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В частности, по словам Шойгу, размещение ракет средней дальности в сочетании с системой ПРО в АТР создаст опасность для восточных регионов РФ и приведет к витку гонки вооружений.

В свою очередь Герасимов сообщил, что Соединенные Штаты разворачивают передовые военные группировки для усиления своего влияния в регионе. В Восточной Европе на постоянной основе находятся подразделения внерегиональных государств блока НАТО общей численностью около 10 тыс. человек. "Практически на постоянной основе в Черном и Балтийском морях действуют корабли, оснащенные высокоточным ракетным оружием большой дальности, выполняются полеты самолетов разведывательной, патрульной и ударной авиации, а также беспилотных летательных аппаратов. Действия кораблей США и их союзников носят явно провокационный характер", - сказал он, отметив, что расходы стран НАТО на военные цели составили более $1 трлн и в основном направлены на создание новых способов ведения вооруженной борьбы.

Коронавирус

Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что школьники во время изоляции и дистанционного обучения из-за пандемии стали чаще попадать под влияние интернет-сообществ с культом насилия.

Директор Института исследования общества в Пакистане Калим Эстрахам заявил, что Россия обладает уникальным опытом в борьбе с коронавирусной инфекцией, который должно перенять все международное сообщество.

Заместитель генсекретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа считает, что миротворческие контингенты ООН смогли вернуться к нормальной ротации после пандемии: число переболевших за время пандемии составило около 2 тыс. человек из общей численности около 100 тыс.

Первый замминистра обороны Индии Аджай Кумар сказал, что его страна намерена активизировать национальную кампанию по вакцинации населения и выпустить с августа по декабрь до 2,7 млрд доз вакцины.

Новые вызовы и старые угрозы

Главными новыми угрозами участники конференции сочли проблемы освоения космоса и опасности киберпространства. "Космос и киберпространство все активнее вовлекаются в военное противоборство", - заявил Шойгу. В свою очередь Бортников призвал к международному сотрудничеству для создания безопасного киберпространства, предупредив, что кибератаки террористов могут привести к межгосударственным конфликтам. По оценке Герасимова, сохраняется и угроза международного терроризма, и питательной средой для этого зачастую являются последствия действий стран Запада "по навязыванию "демократических преобразований".

Шойгу отметил, что террористические организации различного толка остаются главной угрозой стабильности региона Ближнего Востока и Северной Африки. "После разгрома ИГИЛ (старое название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС) в Сирии и Ираке усилилась миграция подготовленных боевиков в другие страны. Наибольшее их количество перебазировалось в Ливию", - отметил глава Минобороны РФ.

Белоруссия и другие партнеры

Еще одной озвученной на конференции темой стала ситуация в Белоруссии. Министр обороны республики Виктор Хренин заявил, что Белоруссия и Россия намерены укреплять совместную группировку войск. "Мы - плацдарм для сражения за богатства России, и нас не оставят в покое в глобальной борьбе за контроль за планетой", - заявил он. Он подчеркнул, что инцидент с незапланированной посадкой в конце мая в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair был использован для снижения транзитного потенциала страны, "уничтожения белорусского авиаперевозчика и системы воздушной навигации"

Глава военного ведомства Сербии Небойша Стефанович отметил, что взаимодействие России и Сербии в военной области вышло на принципиально новый уровень. "В текущем году у оборонных ведомств России и Сербии насыщенная программа совместных мероприятий", - сказал он.

По словам Шойгу, поддержка России востребована в государствах Латинской Америки, где существует угроза связанного с наркопроизводством терроризма и цветных революций. "У нас исторически сложились партнерские отношения с Кубой, Никарагуа, Венесуэлой и другими странами. В течение многих лет они противостоят различным формам давления вплоть до угрозы открытого применения военной силы <…> Российская поддержка в сегодняшних условиях как никогда востребована", - сказал Шойгу.

Начальник штаба Национальной народной армии Алжира генерал Саид Шанегриха поблагодарил Россию за укрепление потенциала вооруженных сил страны, помощь в противостоянии угрозам и вызовам на фоне ухудшающейся обстановки в регионе и мире. В свою очередь Шойгу отметил, что Россия настроена на продолжение активного взаимодействия с Алжиром по вопросам укрепления безопасности и стабильности на Африканском континенте.

На двусторонней встрече с главой военного ведомства Монголии Гурсэдийном Сайханбаяром Шойгу заявил, что Россия и Монголия успешно выполняют программу военного сотрудничества и настроены на развитие отношений в военной и военно-технической сфере. "Тем более что у нас помимо личных отношений, отношений наших стран и народов, отношений наших руководителей, президентов наших стран, богатая насыщенная история, история друзей, которые долгие столетия были рядом", - констатировал он.

Позиция Китая

На конференции выступил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ. Он заявил, что Народно-освободительная армия Китая намерена оказывать активное содействие международным усилиям по поддержанию мира и стабильности. "Китай намерен вносить свой вклад, содействовать поддержанию мира на всей планете", - подчеркнул он. По его словам, китайская армия готова продолжать предоставлять помощь вооруженным силам всех стран, твердо отстаивать национальные интересы и защищать территориальную целостность своей страны, решительно пресекать попытки вмешательства в дела Гонконга и Тайваня.