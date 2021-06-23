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Захарова прокомментировала слова Блинкена о Германии

США мешают "лучшему другу" участвовать в выгодном для него проекте "Северный поток - 2", отметила представитель российского МИД

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о спорах Вашингтона с Берлином по ситуации с "Северным потоком - 2", комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Германия - лучший друг США.

"Что же тогда США лучшему другу мешают участвовать в выгодном для него проекте "Северный поток - 2"? Так с лучшими друзьями не поступают", - написала она в среду в своем Telegram-канале.

В среду Блинкен перед началом переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине заявил, что "у Соединенных Штатов нет лучшего партнера, лучшего друга в мире, чем Германия".

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы.

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