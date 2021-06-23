Зампостпреда России при ООН назвала бездоказательными заявления США о "наемниках" в ЦАР

ООН, 23 июня. /ТАСС/. Заявления о "российских наемниках" в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) бездоказательны и носят характер антироссийского политического заказа. С таким заявлением выступила в среду на заседании Совета Безопасности ООН по ЦАР заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева.

По ее словам, Россия в последнее время наблюдает "неустанные попытки дискредитировать специалистов" страны "на основе весьма сомнительных данных". "Это больше похоже на откровенно антироссийский политический заказ, - отметила она. - Если набрать в интернете "Центрально-Африканская Республика", будут сотни ссылок на американские и французские СМИ о неких "российских наемниках". При этом доказательств там никаких не приводится, источники анонимные, якобы для того чтобы гарантировать безопасность свидетелей".

"Что касается бездоказательных обвинений со стороны США, то они не новы", - указала Евстигнеева, комментируя слова заместителя постоянного представителя США при ООН Ричарда Миллса. Ранее он заявил, что "люди, совершающие то, что многие теперь называют жестокостями, не независимые игроки: они действуют как прямое продолжение российского министерства обороны".

"Наши коллеги видят российских наемников везде, - указала дипломат. - Складывается ощущение, что в Вашингтоне живут в виртуальной реальности: все, что делают США, - это хорошо, а то, что делают другие, а уж тем более Россия, - это плохо". Евстигнеева также подчеркнула, что любые возможные случаи нарушений международного гуманитарного права и прав человека должны расследоваться национальными властями.