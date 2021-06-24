Лавров и глава МИД Гватемалы обсудят развитие диалога РФ со странами Центральной Америки

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет в четверг переговоры с главой МИД Гватемалы Педро Броло Вилой, который прибыл в российскую столицу накануне с двухдневным рабочим визитом.

Как сообщили в МИД РФ в преддверии встречи, в повестку переговоров войдет "широкий спектр вопросов двусторонней, международной и региональной повестки дня". В частности, стороны уделят особое внимание проблематике борьбы с распространением коронавируса, а также процессам интеграции в Латинской Америке "с прицелом на дальнейшее наращивание сотрудничества России с Центральноамериканской интеграционной системой (ЦАИС)". Во второй половине текущего года Гватемала примет ротационное председательство в этом объединении.

Как анонсировала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, еще одним центральным пунктом повестки предстоящей встречи станет "укрепление договорно-правовой базы двусторонних отношений" Москвы и Гватемалы.

Диалог на уровне

Залогом развития межгосударственных связей и расширения совместной работы двух стран в договорно-правовой плоскости служит "солидная основа" политических контактов разного уровня, отмечают на Смоленской площади. Первые контакты сторон на высшем уровне состоялись в 2007 году с рабочим визитом в Гватемалу президента России Владимира Путина, а также с ответным визитом в Москву его гватемальского коллеги Альваро Колома в 2010 году.

Регулярный диалог сторон поддерживается и по линии дипведомств. С 2010-го по 2016 год министры иностранных дел России и Гватемалы четырежды обменивались визитами. Их встречи проводятся также регулярно на полях министерского сегмента Генассамблеи ООН. Поддерживается практика межмидовских консультаций. Последний раунд такого формата переговоров проводился в российской столице в декабре 2018 года.

Нынешняя встреча в Москве призвана развить диалог сторон в правовой сфере. "В проработке находится ряд проектов соглашений, в том числе о сотрудничестве в образовательной, культурной, правовой, антинаркотической, таможенной сферах, в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, использования атомной энергии в мирных целях и прочих", - говорится в сообщении МИД РФ.

"Россия видит в Гватемале перспективного партнера в Центральной Америке. 19 апреля 2020 года наши страны отметили 75-летний юбилей установления дипломатических отношений", - подчеркнули в российском дипведомстве.

Наращивая обороты

Как уточнили на Смоленской площади, министры не оставят без внимания и чувствительные вопросы взаимодействия в сфере здравоохранения и экономики. Особое внимание будет уделено проблематике борьбы с распространением коронавирусной инфекции. 5 и 20 мая в Гватемалу уже были доставлены первые партии российской вакцины "Спутник V".

На переговорах, как ожидается, стороны также наметят "реалистичные возможности развития двустороннего торгово-экономического взаимодействия, диверсификации взаимной торговли, расширения номенклатуры поставок". В прошлом году товарооборот России и Гватемалы вопреки турбулентности на мировых рынках увеличился по сравнению с аналогичным показателем 2019 года на 10% и составил $97,1 млн. В структуре российского экспорта в Гватемалу основная доля поставок по итогам 2020 года приходится на продукцию химической промышленности, каучук, металлы, древесину и целлюлозно-бумажные изделия, в импорте основную долю поставок формируют продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье.

Кроме того, в 2019 году была сформирована гватемало-российская торговая палата и заключены меморандумы о взаимодействии с Национальным комитетом содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки, Российским экспортным центром, Фондом Росконгресс.

На языке культур

Еще одной актуальной задачей повестки в российском дипведомстве считают расширение сотрудничества стран в области образования. Ежегодно Гватемале выделяются государственные стипендии на получение образования в России. На 2021-2022 учебный год предоставлено 18 мест. В настоящее время в российских вузах обучается на бюджетной основе более 40 гватемальских студентов. Межвузовские контакты активно расширяются. Подписаны документы о сотрудничестве между университетами двух стран. Так, по линии Юго-Западного государственного университета готовятся к открытию в республике Центральноамериканская аэрокосмическая академия, студенческий Центр космической связи и малого искусственного спутника Земли.

В феврале 2010 года для продвижения межкультурного диалога в Гватемале открыт также Центр русского языка "Русский уголок", а в мае 2019 года - бесплатные курсы русского языка в Университете Сан-Карлос. В Москве ценят деятельность на этом направлении настоятельницы действующего в Гватемале православного монастыря Святой Живоначальной Троицы "Лавра Мамбре" матушки Инес Айау. "В 2010 году она награждена российским орденом Дружбы, - отметили на Смоленской площади. - Монастырь является не только эпицентром духовной и культурной жизни наших соотечественников, проживающих в Гватемале, но и способствует проникновению русской культуры в гватемальское общество".

Многосторонний подход

Как отмечают в российском дипведомстве в преддверии переговоров, Москва и Гватемала разделяют приверженность становлению полицентричного мироустройства на основе верховенства международного права и центральной координирующей роли ООН. На площадках организации Гватемала активно поддерживает российские резолюции по ряду вопросов, в частности по борьбе с героизацией нацизма, мерах по укреплению доверия в космосе и контролю над вооружениями. "Наши страны выступают со схожих позиций по ряду вопросов международной повестки дня, - говорится в сообщении МИД РФ. - Развивается взаимодействие по вопросам взаимной поддержки кандидатур на выборах в органы ООН. В 2018 году министры иностранных дел двух стран подписали совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе".

На встрече стороны, как ожидается, рассмотрят и интеграционные процессы в Латинской Америке, а также перспективы сотрудничества России с такого рода объединениями, как Центральноамериканская интеграционная система (ЦАИС) и Центральноамериканский парламент, под эгидой которого были организованы масштабные форумы по борьбе с коронавирусной инфекцией, международной кибербезопасности, развитию межрегионального торгово-экономического сотрудничества ЕАЭС - ЦАИС.