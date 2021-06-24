Лавров назвал тревожной ситуацию в сфере стратегической стабильности

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Глобальное положение дел в области стратегической стабильности вызывает тревогу. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на Московской конференции по международной безопасности.

"Крайне тревожная ситуация складывается в области стратегической стабильности. Серьезный урон всей системе контроля над ракетноядерными вооружениями нанес односторонний выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), - сказал Лавров. - В этой связи нас удивило отсутствие внятной реакции со стороны стран - членов НАТО на предложение президента России Владимира Путина не допустить появление в Европе наземных ракет этого класса в любом оснащении - как ядерном, так и не ядерном".

Министр напомнил, что глава российского государства также предложил согласовать странам Запада согласовывать методы верификации, но Запад предпочитает не замечать этой инициативы.

Выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД США приостановили 2 февраля 2019 года на основании якобы имевшего место нарушения договора Россией. Впервые в его несоблюдении Вашингтон обвинил Москву в июле 2014 года. По версии администрации США, нарушением договора, заключенного Москвой и Вашингтоном в 1987 году, стало создание Россией ракеты 9М729. Москва такие заключения Вашингтона отвергала и предъявляла целый ряд встречных претензий относительно выполнения американской стороной договора, затрагивавших, к примеру, элементы системы противоракетной обороны США в Европе. В сложившейся ситуации США предупредили, что в соответствии со статьей 15 договора выйдут из него, если Россия не выполнит их определенные требования, включавшие прежде всего уничтожение ракеты 9М729. Москва расценила такие действия Вашингтона как выдвижение заведомо неприемлемых ультиматумов.

В сентябре 2019 года стало известно, что Путин направил лидерам нескольких стран, в том числе входящих в НАТО, предложение ввести мораторий на развертывание РСМД в Европе и других регионах. США впоследствии фактически отвергли данную инициативу.