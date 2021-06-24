Нарышкин заявил, что США за 20 лет войны не добились гражданского примирения в Афганистане

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Задачи гражданского примирения и обеспечения безопасности в Афганистане за 20 лет присутствия там контингента США так и не были решены. Об этом заявил в четверг директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на Московской конференции по международной безопасности.

"На карте мира постоянно появляются новые горячие точки. При этом ни один из застарелых региональных или локальных конфликтов так и не получил разрешения. Яркий пример - объявленный Вашингтоном в этом году громкий, решительный уход из Афганистана. Ведь ни для кого, в том числе американцев, не секрет, что задачи гражданского примирения и обеспечения безопасности в этой стране не решены. Спрашивается: кому и для чего нужны были 20 лет бесплодной войны, унесшей столько человеческих жизней?" - сказал он.

"Пришел, увидел и наследил, как говорил один из литературных героев из романа Михаила Шолохова "Они сражались за Родину", - добавил Нарышкин.

Либерально-тоталитарный режим США

США и их союзники, навешивая ярлыки на другие страны, сами не замечают, как трансформируются в либерально-тоталитарный режим, заявил Нарышкин.

"Приходится наблюдать, как Запад усиленно пытается разделить наш многообразный мир на два абсолютно искусственных лагеря: якобы демократический и якобы авторитарный, - сказал он. - Навешивая ярлыки на Россию, Китай, Иран и даже на своих союзников по НАТО - Турцию и, по каким-то вопросам, на Польшу, - США и другие так называемые образцы либеральной демократии будто не замечают, что сами стремительно превращаются в либерально-тоталитарные режимы".

По его словам, у США и ряда западных стран присутствуют все признаки тоталитарной диктатуры: идеология, монополия на СМИ, полицейский характер государства, несменяемость олигархических элит и планируемая экономика, если принимать во внимание неправовой характер вводимых западными странами санкций. "В чем-то это напоминает историю позднего Советского Союза: Запад пытается насаждать по всему миру идеологические установки, в которые сам не верит и которые постоянно опровергает собственной внутренней политикой", - отметил Нарышкин.

Директор СВР обратил внимание, что Госдеп США повсюду заявляет о свободе распространения информации, а американские IT-гиганты, владеющие соцсетями и видеохостингами, блокируют аккаунты, позиции которых не вписываются в либеральный дискурс. "Даже Трампа не пощадили, а за него на последних президентских выборах проголосовали около 75 млн американцев", - добавил он.

Результаты саммита России и США в Женеве

Способность Запада использовать результаты саммита России и США в Женеве для построения справедливого мира находится под вопросом, заявил Нарышкин.

"Сможет ли Запад оценить и воспользоваться итогами российско-американского саммита в Женеве, духом Женевы для того, чтобы попытаться построить более безопасный и справедливый мир - вопрос", - сказал он.

Нарышкин отметил, что мира можно будет добиться путем совместной реализации важных глобальных проблем. "Конечно, на пути формирования подлинной многополярности нас еще ждет много вызовов и препятствий, но уверен у ведущих мировых игроков хватит и мужества, и ответственности, чтобы эти препятствия преодолеть", - уточнил он.

Кризис глобализации

Пандемия коронавируса ярко высветила болевые точки в современном миропорядке и прежде всего обнажила кризис западноцентричной либеральной глобализации, заявил Нарышкин.

"Надо отдать должное коронакризису: он очень ярко высветил главные болевые точки и проблемы не только в организме человека, но и в современном миропорядке, - отметил он. - Шаткость международных институтов, норм и правил, казавшихся когда-то незыблемыми, стала настолько очевидной, что их оздоровление и укрепление больше не представляется возможным откладывать. Если говорить конкретнее, то пандемия обнажила прежде всего глубокий кризис западноцентричной либеральной глобализации".

По словам главы СВР, все увидели, что "глобальные наднациональные институты и международные неправительственные организации проигрывают сильной и суверенной государственной власти в быстроте и эффективности принимаемых антикризисных решений". "Так называемое мировое сообщество, - добавил он, - оказалось иллюзорной конструкцией, равно как и моральное лидерство Запада во главе с США, которые в какой-то момент фактически устранились от общей борьбы с коварным заболеванием".

Нарышкин обратил внимание на то, что "западные страны, которые так любят кичиться своим гуманизмом, заблокировали на Генеральной Ассамблее ООН российскую резолюцию об отказе от санкций в период пандемии". "Таким образом, - подчеркнул он, - блоковое мышление и идеологическая зашоренность в очередной раз возобладали над здравым смыслом, а евроатлантическая солидарность перевесила солидарность с человечеством и общечеловеческими ценностями".

Алгоритм ответа Западу

Россия давно привыкла к постоянным нападкам со стороны западных государств, однако за свою долгую историю российский народ выработал надежный алгоритм ответа на подобное внешнее давление, заявил Нарышкин.

"В противовес западным либеральным псевдоценностям, Россия и большинство стран мира отстаивают истинные общечеловеческие ценности: уважение к родителям, забота о детях, историческая, культурная и духовная связь с местом, где человек родился и живет, приверженность добродетелям и, наконец, право народов на самобытное развитие. При таком фундаментальном различии в ценностных подходах стоит ли удивляться наличию проблем в политическом диалоге между Россией и Западом, равно как и постоянным попыткам США и стран ЕС списать все внутренние проблемы на так называемую зловредную деятельность Москвы", - сказал он.

"Что же, России не привыкать быть объектом западных нападок. За свою более чем тысячелетнюю историю наша страна, народ России выработали надежный алгоритм ответа на подобное внешнее давление. Это консолидация общества, повышение национального оборонного потенциала, укрепление экономической, финансовой и технологической самодостаточности", - подчеркнул Нарышкин.

По словам главы СВР, пандемия коронавируса доказала, что Россия в состоянии "успешно справляться с самыми сложными вызовами и даже в условиях неправового давления со стороны значительной части евроатлантической группы государств".