Рябков: террористы могут маскировать использование биооружия под вспышки инфекций

СОЧИ, 24 июня. /ТАСС/. Террористы могут использовать биологические агенты, маскируя их применение под вспышки инфекций. Об этом заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на III Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".

"Мы не вправе сбрасывать со счетов возрастающую угрозу использования террористами биологических агентов в качестве оружия. Тем более что их применение может маскироваться под естественные вспышки инфекционных заболеваний среди людей, животных или растений", - сказал он.

Как напомнил Рябков, в связи с этой угрозой еще пять лет назад на Конференции по разоружению в Женеве Россия выступила с инициативой о разработке Международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма.

Позиция США

Москва ждет от Вашингтона пояснений причин отказа участвовать в верификационном механизме в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), если они не ведут никакой противоречащей конвенции деятельности, заявил Рябков.

"Требуем прояснения, что мешает американским коллегам, рассматривающим эффективный механизм проверки в качестве ключевого элемента любой договоренности контроля над вооружениями и разоружения, согласиться на предполагаемую протоколом верификацию в рамках КБТО, если они, как они сами утверждают, не ведут никакой противоречащей конвенции деятельности", - сказал он.

"Американцы делают заявления, что КБТО непроверяема в принципе и работы в данном направлении бесперспективны. Однако подобные заключения противоречат множеству заключений видных специалистов. Параллельно со стороны США предпринимаются настойчивые попытки получить доступ на микробиологические объекты других стран", - сказал он, пояснив, что фактически США не отрицают ценность инспекций, но хотели бы использовать этот инструмент исключительно в своих целях, без увязки с КБТО.

Как отметил Рябков, создание международных механизмов, дублирующих функции КБТО, недопустимо. "Считаем недопустимым формирование каких-либо международных инструментов, дублирующих функции КБТО и действующих в обход Совета Безопасности ООН" - сказал он.

Замглавы МИД РФ указал на то, что ряд стран продвигает идеи, нацеленные на формирование механизмов и инструментов, подрывающих режим конвенции. "Имею в виду инициативу так называемых добровольных посещений микробиологических объектов двойного назначения. Такими посещениями предлагается подменить верификационный механизм КБТО", - пояснил Рябков.

По его словам, при этом не дается ответ на ряд базовых вопросов: на основании каких критериев будет проводиться оценка тех или иных объектов, насколько авторитетными будут результаты таких проверок и другие. "Очевидно, что здесь кроется бесконечное поле для манипуляций, основанных в том числе на политической ангажированности проверяющих", - добавил дипломат.

Биологические риски

Россия не может игнорировать биологические риски, исходящие от США, в том числе вблизи границ РФ, заявил Рябков.

"Мы не можем игнорировать биологические риски из-за нетранспарентной и во многих случаях угрожающий нашим интересам биологической активности США, особенно вблизи от российских границ", - сказал он.