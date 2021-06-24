Комиссия Госдумы направит странам ОДКБ материалы по противодействию вмешательству извне

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев направит материалы комиссии странам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для подробного изучения. Об этом он сообщил журналистам в четверг по итогам выступления на координационной встрече руководителей парламентских делегаций государств - членов ОДКБ в Парламентской ассамблее ОБСЕ.

"Коллеги, которые сегодня выступали на этом форуме, коллеги из ОДКБ, на мой взгляд, включились в процесс и попросили меня направить материалы в эти государства, чтобы они могли их использовать в своей работе. Я сказал, что комиссия за период (полтора года прошло) подготовила 15 инициатив законодательных, 10 из которых уже вступили в силу и работают", - отметил Пискарев.

В свою очередь вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой отметил, что коллеги из ОДКБ проявили интерес к работе комиссии. "Очень радует то, что коллеги заинтересовались опытом РФ по противодействию иностранному вмешательству в политические процессы, в том числе в выборы, поскольку в России в сентябре состоятся парламентские выборы, для нас эта тема имеет особую актуальность. Наши коллеги, в том числе и государства, где эти выборы тоже состоялись буквально недавно, очень заинтересовались теми материалами, которые им предоставил Пискарев", - подчеркнул Толстой.