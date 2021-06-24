Захарова выразила опасение за жизнь Ассанжа в связи со смертью Макафи

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что разделяет опасение Эдварда Сноудена за жизнь Джулиана Ассанжа в связи с обнаружением мертвым в испанской тюрьме американского и британского программиста и бизнесмена Джона Макафи.

"На Ассанжа оказывали воздействие, подвергали пыткам, а теперь мы вообще не представляем, что с ним творят, - написала она в своем Telegram-канале. - Потом англосаксы выдадут строчку пресс-релиза, мол, "не вынесли душа поэта позора мелочных обид", и все. Такие операции Запад проводить умеет - рука набита".

Макафи был задержан в прошлом году в Испании по запросу США. Ранее стало известно о том, что суд королевства одобрил его выдачу Соединенным Штатам. Как уточнили каталонские власти, медики безуспешно пытались реанимировать Макафи. Хотя сейчас ведется расследование причин случившегося, "все указывает на то, что смерть могла наступить в результате самоубийства", добавили власти региона.

Бизнесмен в 1987 году основал компанию McAfee, которая является крупным разработчиком антивирусного программного обеспечения. В 2011 году компанию приобрела корпорация Intel. В середине июня состоялись слушания по вопросу его экстрадиции из Испании в США, на которых он называл себя жертвой преследования по политическим мотивам. 75-летний Макафи также говорил, что в случае выдачи США он "со всей уверенностью" провел бы остаток жизни в тюрьме.